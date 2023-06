Test al ‘femminile’: donna o fiore? L’immagine che vedi rivelerà qualcosa di pazzesco su di te

Guarda l’immagine che ti proponiamo e dicci cosa vedi tra una donna ed un fiore: scoprirai qualcosa di più su te stesso

Siamo sempre convinti di conoscere ogni lato di noi stessi, ogni sfumatura del nostro carattere ed ogni reazione possibile e immaginabile alle situazioni che ci si mettono di fronte. In realtà, però, non è così: alcuni aspetti del nostro modo di essere emergono così raramente da lasciarci spiazzati e, proprio per la loro rarità, facciamo fatica a controllarli. Se quindi vuoi scoprire qualcosa in più di te stesso, fai questo test.

Hai di fronte a te un’immagine che sembra disegnata. Nel cerchio è raffigurato sia il profilo del viso di una donna, sia un fiore: a seconda di chi sei e di cosa anima il tuo spirito, però, vedrai prima uno dei due elementi che vanno a comporre questo simbolo. Guardala e dì ad alta voce ciò che ti colpisce per primo, cercando di seguire l’istinto poiché solo così potrai davvero scoprire chi sei. Sei pronto? Allora continua a leggere.

Test visivo donna o fiore: ecco chi sei veramente

Se, appena hai aperto questo test visivo, hai subito messo a fuoco il profilo del viso della donna, allora hai una personalità che viene definita cartesiana. Sei razionale ed analitico, la matematica e la logica sono per te alla base di qualsiasi ragionamento e le usi non solo per applicarti alle scienze, ambito che ami, ma anche per approcciarti a qualsiasi problema di vita. Ogni decisione si basa su fatti e prove concrete, che ami spiegare agli altri in modo da renderli consapevoli di ciò che ti ha portato a quella scelta.

Se invece il profilo della donna è venuto solo in secondo piano poiché ciò che ti ha catturato è stato il fiore, allora hai una personalità utopica. Chi vive con te sa che la tua creatività non ha limiti, così come la tua fantasia. Fin da quando sei piccolo inventi mondi e personaggi immaginari, nei quali ti piace creare delle storie fatte di fate, di streghe e di mostri.

Quando ti trovi di fronte alla necessità di prendere una decisione, segui il tuo istinto e fai pochi ragionamenti, poiché credi che ti svierebbero da ciò che senti veramente nel tuo cuore. Ami l’arte e tutto ciò che consente di esprimere il proprio mondo interiore, tra cui le discipline olistiche e spirituali come lo yoga.