Vuoi una relazione sana e duratura? Allora abbandona questi comportamenti

Una relazione sana è probabilmente qualcosa che tutti vorrebbero, ma solo in pochi, purtroppo, riescono ad ottenere.

Ammettiamolo: spesso diciamo e facciamo cose che danneggiano inesorabilmente una relazione (sentimentale e non solo). Se siamo fortunati, possiamo accorgercene per tempo, fermarci e rimetterci sulla strada giusta. Rispetto, comprensione e pazienza sono gli ingredienti principali: lo dice anche il buon senso. Ma i rapporti, si sa, sono sempre complicati e anche i comportamenti si caricano di mille sfumature.

Leggere questo articolo è sicuramente un buon primo passo per un cambio di rotta. Certo, neppure il migliore dei consigli potrà far funzionare una relazione che non è destinata a durare. Ma se hai trovato una persona che ami, aggiustando il tiro potrai guadagnarci moltissimo in termini di felicità (e lo stesso vale, naturalmente, per il tuo partner).

Cosa (non) fare per mantenere una relazione sana

1) Dare per scontato ciò che il tuo partner pensa e sente

Quando stai con qualcuno da un bel po’, puoi pensare di conoscerlo dentro e fuori. Ma una persona è così complessa che non puoi mai “conoscere” completamente ogni suo singolo aspetto. E non potrei mai vedere completamente cosa c’è dentro la sua testa. Assicurati di non commettere questo errore nella tua relazione.

2) Portare rancore

Inutile nasconderlo: la vita è un caos. Ed è inevitabile che il tuo partner commetta errori e ti deluda o addirittura ti ferisca di tanto in tanto. Quando ciò accade, è del tutto naturale sentirsi turbati. Ma ricorda una cosa: siamo tutti umani. Non è giusto mettere in croce il tuo partner quando nessuno è perfetto, a partire da noi stessi. Se continui a serbare rabbia e risentimento, metterai un peso su entrambi che potrà soffocare l’amore. Finché si tratta di errori perdonabili, se vuoi una relazione sana, devi dire addio ai rancori e dare invece spazio alla compassione, alla comprensione e al perdono.

3) Lamentarsi o essere negativi

La cosa spaventosa è che molte volte le persone non si rendono nemmeno conto di essere negative, ma intanto rendono tossica una relazione. Naturalmente, dopo aver avuto una giornata lunga e faticosa è normale volersi esprimere liberamente e rilassarsi con il proprio partner senza dover fingere che quello sia il giorno più bello della nostra vita. Ma assicurati di non esagerare. Sei tu che alimenti la tua relazione con ogni interazione: è una tua scelta se renderla positiva o negativa.

4) Ignorare i confini

In una relazione sana, dovresti dimostrare al tuo partner che lo ascolti e prendi sul serio i suoi spazi. Ciò comprende il rispetto della privacy (telefono, messaggi, bussare prima di entrare, ecc.), dei tempi e dei gusti della persona che amiamo.

5) Trasformare il tuo partner nel tuo tutto

Puoi amare profondamente il tuo partner, ma è sempre e solo una persona. Come puoi aspettarti che sia il tuo migliore amico, il tuo amante, il tuo insegnante, il tuo confidente, la tua fonte di intrattenimento e stabilità, spontaneità e avventura? Alcune di queste cose si contraddicono a vicenda. È assolutamente salutare avere relazioni, hobby e interessi al di fuori della tua relazione e del tuo partner. Ti aiuterà anche a mantenere un senso di individualità e indipendenza, in quanto non avrai bisogno di fare affidamento su di lui o lei per ogni cosa.

6) Confrontare il tuo partner con altre persone

Sai che il tuo partner è unico, con i suoi punti di forza e di debolezza. Il gioco del confronto come i partner di amici e parenti è molto pericoloso, ed è un modo sicuro per sabotare la tua relazione. Ricorda che non c’è persona che sia brava in tutto. Siamo tutti diversi perché abbiamo un equilibrio unico tra abilità e talenti diversi. Se non riesci ad apprezzare il tuo partner per quello che è, allora forse dovresti chiederti se stai con la persona giusta.

7) Trascurare la cura di sé e la crescita personale

Ogni persona è in costante crescita ed evoluzione in una relazione. E il posto migliore per iniziare è da te stesso/a. In questo modo, mentre il mondo intorno a te cambia, la tua relazione continua a rimanere forte anziché sgretolarsi. Devi essere felice come individuo prima di poter dare felicità a un’altra persona, quindi se vuoi una relazione sana, continua a prenderti cura di te stesso/a.