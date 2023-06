Addio acari della polvere: pulisci il materasso in questo modo e trascorri notti più serene

In molti sottovalutano i danni alla salute che possono provocare gli acari della polvere: ecco come evitarli pulendo il materasso in questo modo.

Gli acari della polvere possono essere particolarmente pericolosi per la salute e dare vita a molti sintomi di cui è bene essere a conoscenza. In particolare, si può andare incontro a rinite, prurito al naso, arrossamento, irritazione e gonfiore agli occhi. Ma non solo, alcuni acari possono anche provocare dermatiti ed altri sintomi piuttosto fastidiosi che è bene evitare.

Ciò detto, di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere riguardo agli acari della polvere e soprattutto su qual è il metodo più efficace per pulire il materasso. Quest’ultimo infatti è caratterizzato dalla elevata presenza di questi microrganismi e dunque è bene sapere come procedere alla sua pulizia.

Acari della polvere, ecco come eliminarli dal materasso

Come già detto, gli acari della polvere sono estremamente pericolosi per la salute e per questo è bene eliminarli in maniera efficace e preventiva mettendo in atto i giusti accorgimenti. In primis si consiglia di pulire regolarmente il materasso dal momento che è soggetto all’accumulo di acari con tutte le conseguenze del caso sulla salute.

A tal proposito, è importante sapere che esiste un metodo efficace che consente di avere il materasso perfettamente pulito in pochi passi. Tanto per cominciare, bisogna dire che nel caso in cui vi sia una copertura protettiva dello stesso, non è necessario procedere alla pulizia ogni settimana. In questo caso, infatti, è sufficiente anche farla una volta al mese.

Ciò detto, per prima cosa si consiglia di utilizzare l’aspirapolvere in modo tale da rimuovere le particelle di polvere che si annidano sul materasso. Per rendere questa pratica ancora più efficace inoltre gli esperti consigliano di distribuire dapprima del bicarbonato di sodio e lasciarlo agire per una quindicina di minuti. Così facendo infatti si agirà disinfettando il materasso ed eliminando l’umidità che tra l’altro tende ad attirare gli acari.

Trascorso il tempo necessario, si potrà procedere con il vaporizzare il materasso. Nel caso in cui non siate in possesso degli strumenti necessari per procedere in tal senso, si consiglia di utilizzare un ferro da stiro. Impostando la modalità vapore, infatti, sarà possibile sbarazzarsi degli acari in maniera efficace e garantita. In alternativa, infine, si può comunque procedere con il posizionare il materasso al sole per una decina di minuti. Anche in questo caso, la predetta pratica consentirà di sbarazzarsi in maniera definitiva dei pericolosissimi acari della polvere.

Come avrete avuto modo di capire si tratta di consigli davvero molto facili da mettere in pratica. Di conseguenza, non vi resta che farne tesoro al fine di preservare la propria salute e quella di chi ci sta intorno.