Animali al pascolo, sentieri semplici e adatti ai bambini. Ecco un percorso perfetto in montagna

Per chi è alla ricerca di un sentiero semplice con animali al pascolo da affrontare con i bambini, ecco la soluzione.

Con l’arrivo delle belle giornate è piacevole trascorrere del tempo all’aria aperta. Ritagliarsi questi momenti è importante per il benessere psicofisico, tanto più se si è genitori e si ha voglia di vivere un’esperienza con i propri figli.

Esistono numerosi sentieri che permettono di fare lunghe passeggiate all’aria aperta anche con i più piccoli, con tanto di passeggini a seguito. Finalmente questi luoghi sono accessibili davvero a tutti: non ci sono più scuse per non approfittarne e vivere una giornata all’insegna della natura a 360 gradi.

Se poi si ha addirittura la possibilità di incontrare animali al pascolo, allora ecco che la giornata diventa perfetta. Scopriamo qual è l’itinerario per una giornata perfetta.

Animali al pascolo e passeggiata con bambini: ecco l’itinerario giusto

Per trascorrere una giornata ammirando animali al pascolo e seguendo semplici sentieri in compagnia dei propri figli, ecco un itinerario da non perdere. Partendo da San Candido, un comune italiano che si trova a sud delle Dolomiti, dopo pochi chilometri è possibile passare il confine e arrivare in Austria nella Winkeltal.

Per iniziare l’itinerario bisogna lasciare la macchina a Reitertube e iniziare una camminata, immersi nella natura e in autentici paesaggi da cartolina. L’itinerario permette di raggiungere Volkzeiner Hütte facendo una camminata di circa 7 km con un dislivello di 400 metri.

Durante il percorso è possibile incontrare animali al pascolo, ruscelli e piccole cascate. Un’esperienza che arricchisce la mente e permette ai più piccoli di imparare il rispetto per la natura.

Per affrontare questo percorso, per quanto semplice, è importante ricordare di indossare indumenti comodi, a partire soprattutto dalle scarpe. Anche l’abbigliamento deve essere comodo: ricordando che in montagna, anche in estate, il clima può variare molto rapidamente. Per questo motivo consigliamo di avere con s’è una giacca anti-vento e anti-pioggia.

Quando si affrontano queste sfide/avventure con i più piccoli bisogna ricordare di portare qualche snack e una buona riserva d’acqua. Infine, non possono mancare la crema solare, per evitare scottature, uno spray anti-zanzare e una lozione dopo-puntura, il cappellino con visiera per proteggere il viso dai raggi solari.

Le avventure di trekking possono essere un’occasione per staccare la spina dalla routine quotidiana, trascorrendo qualche ora all’aria aperte e a contatto con la natura. Durante queste esperienze, che fanno bene tanto ai bambini quanto ai genitori, si ha la possibilità di staccare dalle abitudini quotidiane che, spesso, sono poco salutari (uso di PC, vita sedentaria, etc.).