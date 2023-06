Fragilità capillare, perché si verifica e come rimediare al più presto: corri subito ai ripari

Non tutti sanno il motivo per cui si verifica la fragilità capillare, quali sono i sintomi e soprattutto come rimediarvi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Quando si soffre di fragilità capillare si può andare incontro ad una serie di sintomi piuttosto fastidiosi. Proprio da questi è importante partire in modo tale da capire come intervenire in maniera mirata e soprattutto efficace contro il disturbo in esame.

Ciò detto, di seguito ci soffermeremo su quelli sono i sintomi che si verificano nelle persone che sono affette da questa problematica, soffermandoci sulle cause che la determinano e di conseguenza anche sui rimedi che sono in grado di contrastarla. Si tratta di informazioni estremamente utili che è bene conoscere per stare bene.

Fragilità capillare: cause, sintomi e rimedi

La fragilità capillare è un problema che può causare non poco disagio dal momento che può condurre alla comparsa di ramificazioni capillari visibili su gambe e cosce, gonfiore, dolore e prurito, lividi come anche alterazioni nel colore della pelle.

Ciò detto, è importante sapere quali sono le cause che possono determinare l’insorgere del problema in esame. Tra le tante c’è una carenza di vitamina C ma anche la gravidanza, alcune alterazioni ormonali, lo stress o ancora una scarsa attività fisica.

Chiaramente ci sono anche altre cause che possono indurre all’insorgere del problema in questione tuttavia queste sono le più comuni. Basti pensare infatti che la fragilità capillare può anche essere dovuta alla presenza della sindrome Ehlers-Danlos. Essa è causata da una minore produzione di collagene come anche di altri elementi che compongono il tessuto connettivo.

In ogni caso, è importante sapere come intervenire al fine di ridurre la sintomatologia e dunque il problema in questione. A tal proposito, gli esperti consigliano di prestare attenzione all’alimentazione prediligendo il consumo di avocado, fagiolini, cereali integrali, lattuga, spinaci e zucchine. Si tratta di cibi estremamente utili in quanto contrastano la dilatazione capillare, alleviando la sensazione di pesantezza alle gambe.

Da prediligere sono anche i pomodori che grazie alla presenza di licopene aiutano a combattere i radicali liberi. Questi infatti con il passare del tempo possono provocare danni ai tessuti capillari. Inoltre, può essere utile sapere che stando ad una serie di studi il caffè sia in grado di incrementare la circolazione del sangue all’interno dei capillari, migliorando il disturbo in esame.

Com’è chiaro, è estremamente importante anche prestare attenzione allo stile di vita adottato. In particolare, gli esperti consigliano di evitare fumo e alcol e mantenere un peso forma ideale. Oltre a ciò, si consiglia di svolgere regolare attività fisica in modo tale da migliorare la circolazione delle gambe e stare bene. Da evitare in ultima analisi è l’abitudine di indossare vestiti stretti e scomodi dal momento che non fanno altro che peggiorare la sintomatologia di cui sopra.