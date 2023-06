Non ci crederai ma puoi misurare il tuo livello di stress: basta un braccialetto

Sapevi che è possibile misurare il livello di stress attraverso un semplice accessorio? Ecco di cosa si tratta.

Lo stress è un fattore che porta a malattie a carico del cuore, del cervello, del fegato, all’intestino e tanto altro ancora. Grazie a dei ricercatori endocrinologi, che hanno creato un dispositivo che misura i segnali iniziali che il nostro corpo dà rispetto a malattie causate dai livelli di stress, è possibile misurare le variazioni che hanno gli ormoni dello stress durante le attività della giornata ma anche di notte.

La ricerca, condotta dall’Università di Bristol, da quella di Birmingham e del Bergen ha la possibilità di rivoluzionare il trattamento e prima ancora la diagnosi di malattie legate agli ormoni da stress. Si tratta di un prodotto tecnologico, finanziato dall’Unione Europea e chiamato programma Horizon 2020 è stato pubblicato su Science Translational Medicine e dimostra come controllando i livelli degli steroidi surrenali per un tempo prolungato, può fornire delle informazioni su come cambiano i livelli degli ormoni sia durante la giornata che in mentre dormiamo.

Il prodotto capace di misurare il livello di stress

Le variazioni dei ritmi di questi ormoni, come il cortisolo, per alcune malattie che sono legate al nostro stile di vita, vengono associate a problemi quali la depressione, l’obesità, il diabete anche alcune malattie molto critiche.

I ricercatori, non sono ancora in grado di dirci quali sono esattamente i ritmi giusti di una normale vita quotidiana per stare in salute. Fare un esame e soprattutto comprenderlo è impossibile perché non tiene conto dei ritmi ormonali ma solo di un singolo esame. Fino a poco tempo fa si effettuavano prelievi di sangue durante tutta la degenza in ospedale per avere una visione migliore ma tale soluzione portava via tantissimo tempo ed era molto scomoda.

Ora, attraverso un dispositivo chiamato U-RHYTHM, che si mette intorno alla vita e che ogni 20 minuti campiona dalla sottocute, senza alcun dolore e senza prelevare sangue e soprattutto, h24, ci permette di avere campioni per un massimo di 72 ore per volta, sia mentre si è a riposo, mentre si lavora, mentre si cena o durante la notte.

Lo studio ha analizzato i campioni di 214 persone volontarie e sane in un arco temporale di 24 ore e dai dati, si è riusciti a creare dei profili ormonali surrenali per quanto riguarda la vita reale di persone sane. Sono stati creati dei nuovi “marcatori dinamici” che spiegano come dovrebbe sembrare un profilo ormonale, secondo il sesso, sano e preciso. Tali dati potrebbero essere utili ai fini di una diagnostica per malattie endocrine in fase iniziale