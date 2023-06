Prepara i costumi per la partenza: ecco come lavarli senza rovinarne i colori e l’elasticità, sempre come nuovi

Non lasciare che il cloro, la sabbia e la salsedine rovinino i tuoi costumi: ecco come lavarli per averli come nuovi.

I costumi sono senza dubbio i protagonisti indiscussi dell’estate. Bikini, monokini e costume intero in tantissime fantasie e colori, ti permetteranno di poteri godere al massimo le tue giornate al mare o in piscina. Pratici, comodi e versatili sono il capo che di certo non potrà mai mancare per rendere unica la tua estate.

Ovviamente, esattamente come capita per tutte le altre cose che indossi, anche i costumi necessitano di essere lavati. Anzi, in questo caso specifico, dovrai prestargli maggiore attenzione visto che sono un vero ricettacolo di germi e batteri essendo perennemente umidi. Inoltre, come se non bastasse, cloro, sabbia e salsedine posso rovinarli irrimediabilmente. Ecco perché, almeno nel lavaggio, dovrai prestare la massima attenzione. Proprio per questo è molto importante accertarti di fare tutto nel modo giusto, evitando che anche una solo piccola disattenzione possa creare danni non indifferenti.

Ti svelo il trucco per costumi da bagno sempre come nuovi: dovrai solo usare questo ingrediente da cucina

Le vacanze ormai sono vicine, in molti stanno organizzando le ultime cose, altri invece si stanno già godendo il meritato relax. Metti nell’armadio il classico abbigliamento formale di tutti giorni e dai il benvenuto a freschi e colorati costumi che andrai ad indossare in spiaggia. Ma sai cosa fare esattamente per preservare colori brillanti e per evitare che il tempo possa rovinare i tuoi costumi? Se la tua risposta è no, non ti resta che proseguire la lettura per scoprire cosa usare.

Una delle prime cose che fai di solito dopo essere tornata dal mare e mettere in lavatrice asciugamani e costumi. Un gesto piuttosto comune, ma che in realtà rischia di farti rovinare tutti. I costumi, infatti, non sempre possono essere lavati in lavatrice anzi, in alcuni casi rischi solo di rovinarli. Come fare allora per renderli puliti senza farli diventare scoloriti?

Tutto quello che dovrai fare sarà andare in cucina, prendere del bicarbonato e procedere come stiamo per mostrarti:

Prendi una bacinella e riempila con acqua tiepida; Aggiungi 2 cucchiai di bicarbonato e mescola; Immergi i costumi e lasciali in ammollo per circa 30 minuti; Dopodiché non ti resta che sciacquarli sotto acqua corrente e dopo averli strizzati lasciali asciugare all’aria aperta.

Ed ecco come in poche mosse i tuoi costumi saranno perfettamente lavati, igienizzati e privi di cattivi odori.