Rimanere incinta subito: le vere posizioni raccomandate dai ginecologi

Stai cercando di rimanere incinta e non ci riesci? Forse non stai provando le posizioni giuste: i ginecologi consigliano.

Avere un bambino è il desiderio di tante coppie innamorate, che vogliono allargare la famiglia e costruire qualcosa di davvero grande insieme. Non è certo un compito semplice e ogni gravidanza, ogni vita che arriva, è particolare e va trattata in maniera specifica. Non c’è un percorso sbagliato e anche mamma e papà devono crescere insieme ai loro figli, giorno per giorno. Ma a volte i problemi iniziano anche prima dell’effettiva nascita.

Non tutte le donne riescono a rimanere incinte così facilmente come possa sembrare o quanto altre persone possano credere. Molte coppie provano per anni a concepire un bambino prima di riuscirci finalmente, o magari non riuscirci affatto. Possono esserci molteplici motivazioni, dalle più blande alle più gravi e definitive. Ma uno dei motivi può essere anche sbagliare le posizioni sessuali con cui si sta tentando di concepire. E che cosa dicono i ginecologi a riguardo? Ecco i consigli.

I ginecologici consigliano le posizioni sessuali adatte per concepire un bambino

I ginecologi non hanno dubbi a riguardo: alcune posizioni sessuali conciliano meglio il concepimento rispetto ad altre. È una questione di posizione del pene all’interno del canale vaginale, quanto in profondità riesce ad andare e con quale facilità, dunque, gli spermatozoi possono depositarsi all’interno dell’utero. Vediamo allora qualche posizione che dovreste provare se non riuscite a rimanere incinte.

Il missionario.

La più classica delle posizioni è, in realtà, una delle più efficaci per concepire. La donna è distesa sul letto di schiena e l’uomo è sopra di lei: questo consente una penetrazione profonda e un’alta probabilità di rimanere incinte. Per facilitare le cose, si può posizionare un cuscino sotto la schiena di lei.

Da dietro

La cosiddetta “pecorina”, è un’altra posizione molto utile per chi cerca di avere un bambino. Gli spermatozoi possono arrivare facilmente all’utero della donna ed è dunque consigliata.

Le forbici

Questa posizione è perfetta per gli uomini con eiaculazione precoce, che può essere un ostacolo per il concepimento. L’uomo è disteso e la donna è a cavalcioni sopra di lui, inarcandosi all’indietro per controllare le penetrazioni, si può arrivare facilmente alla fecondazione.

Naturalmente il consiglio è quello di controllare i vostri giorni fertili e avere rapporti sessuali in quel periodo, per aumentare le probabilità.