Test per geni: indovina l’età dei componenti della famiglia | Se ci riesci sei da Premio Nobel

Test d’intelligenza solo per veri geni: se riesci a indovinare l’età di ogni componente della famiglia sei da premio Nobel.

Prova a risolvere questo difficilissimo test d’intelligenza: fai attenzione, solo i veri geni riescono a trovare la soluzione in meno di un minuto. Indovina l’età dei componenti della famiglia e dimostra a tutti di essere un bravo calcolatore. Se ci riesci sei un vero genio. Provalo subito anche tu!

Sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Si tratta di un ottimo escamotage per chi vuole passare il tempo in modo alternativo e allo stesso tempo tenere allenata la propria mente. Per questo motivo oggi abbiamo pensato di proporvi un test d’intelligenza che metterà alla prova le vostre abilità matematiche.

Vi avvertiamo in anticipo, solo i veri geni riescono a trovare la soluzione in meno di un minuto. Ma chissà, magari potresti essere proprio tu a risolvere l’indovinello nel tempo prestabilito. Allora non perdere altro tempo e scopri l’età di ogni componente della famiglia.

Test d’intelligenza: qual è l’età di ogni componente della famiglia?

Pensi di essere in grado di memorizzare tutti i passaggi del test presente nell’immagine e dare una risposta in meno di un minuto? Come avrai intuito il test di oggi non è affatto semplice, anzi, solo i veri geni riescono a portarlo al termine nel tempo prestabilito. Si tratta di un esercizio molto difficile, ma questo non vuol dire che è impossibile.

Pensate che l’indovinello in questione è stato risolto in meno di 60 secondi solo dal 30% degli utenti che si sono imbattuti nel test. Lo sappiamo è una percentuale davvero bassa, ma non scoraggiarti e mettiti subito alla prova. Il testo deve essere analizzato in ogni suo dettaglio, vediamolo insieme:

Annibale e Lucia sono sposati da quasi vent’anni. Lui ha 45 anni mentre lei ne ha 39. Questa coppia ha cinque figli: Giuseppe (17 anni), Mario (15 anni), Laura (12 anni), Andrea (11 anni) e infine Claudia (8 anni). Tra quanti anni i cinque figli avranno l’età dei loro genitori sommando i loro anni?

Ora prova a rispondere al quesito in meno di minuti, quindi fai partire il cronometro. Se proprio non ci riesci nel tempo prestabilito prenditi pure tutto il tempo di cui hai bisogno. In ogni caso qui sotto trovi la soluzione.

Soluzione

Finalmente ci siamo, ora è arrivato il momento di scoprire la soluzione finale. Come vi avevamo anticipato non sarebbe stato affatto semplice da risolvere, quindi ti dobbiamo fare i nostri più grandi complimenti se hai trovato la risposta corretta in meno di un minuto. In caso contrario non scoraggiarti, probabilmente hai bisogno di altro allentamento.

Ma ora passiamo alla soluzione del test: fra sette anni. La spiegazione è presto detta, se i genitori hanno 45 e 39 anni, vuol dire che sommano un totale di 84 anni. I figli invece hanno 17, 15, 12, 11 e 8 anni, per un totale di 63 anni. Facendo quindi le stesse operazioni con sette anni in più per tutti, i genitori avranno complessivamente 98 anni e i figli, i 35 anni in più in totale.