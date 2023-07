10 nomi biblici da dare subito alla tua futura bimba: conquisterai tutti, persino tua suocera

Se sei indecisa sul nome da dare a tua figlia, prova questi 10 bellissimi nomi femminili direttamente dalla Bibbia.

Prepararsi alla nascita del proprio figlio è un momento delicato, magico e complicato nella vita di una coppia e di una donna incinta. Tante aspettative, paure, sogni e desiderio di immaginare insieme come potrebbe essere il bambino: che carattere avrà, da chi avrà preso, a chi assomiglierà, cosa vorrà fare da grande. Bisogna prepararsi psicologicamente e anche praticamente, comprando tutto il necessario per accogliere il nuovo membro in famiglia. Avete pensato proprio a tutto. E il nome?

Decidere un nome per il proprio figlio che sta per nascere può essere complicato. Si tratta pur sempre di una responsabilità non da poco: il nome ti definisce, ti presenta al mondo e, soprattutto, ti accompagna per tutta la vita. Sono molti i genitori che non vogliono dare un nome comune e preferiscono qualcosa di più originale o che comunque abbia un significato profondo. Se siete tra quelle persone, dovreste guardare nella Bibbia!

10 bellissimi nomi femminili da cercare nella Bibbia, per la tua bambina che nasce

I nomi femminili nella Bibbia sono molti e spesso molto belli, sia da sentire, sia come significato profondo che c’è dietro. Per la tua bambina che sta per nascere, puoi voler dare un occhiata ad alcuni di questi e a che cosa vogliono dire. Sicuramente ti piaceranno!

1. Ada: un nome ebraico che significa “bella”, “bellezza” o “ornamento”.

2. Ariel: vuol dire “dono di dio” e spesso indica la città di Gerusalemme.

3. Ester: Sposa del re di Babilonia, questo nome è davvero elegante e raffinato.

4. Lia: in ebraico significa “stancarsi”, “lavorare”, per persone con gioia di vivere e voglia di fare.

5. Maddalena: tra le discepole più importanti di Gesù, tutti conoscono la sua storia.

6. Noemi: un nome che va molto di moda, significa “dolcezza”.

7. Rebecca: nella Bibbia la madre di Esaù e Giacobbe, significa “bellezza”.

8. Serafina: i serafini sono angeli con sei ali, in ebraico il nome significa “ardere”, di vita, di passione.

9. Edna: un nome molto importante, perché deriva da “Eden”, il paradiso terrestre.

10.Dalia: un augurio di una buona vita, proprio come il fiore che porta lo stesso nome.

Scegliete con cura il nome di vostra figlia, lasciandovi ispirare da questi bellissimi nomi biblici densi di grande significato e profondità e spesso molto musicali.