Cellulite ridotta drasticamente in 7 giorni | Gli esperti svelano consigli preziosi

Cellulite ridotta in 7 giorni, con i preziosi consigli degli esperti noterai la differenza e sarai perfetta per l’estate

La cellulite è uno degli inestetismi della pelle più comuni e maggiormente diffusi. La sua presenza è dovuta ad un cattivo smaltimento dei liquidi presenti nel nostro corpo, causa di una carente alimentazione e di un non adeguato movimento fisico ma può naturalmente dipendere da fattori genetici ed alterazioni ormonali.

Si presenta come la tipica pelle a buccia d’arancia che in talune situazioni, a seconda degli stadi, può rappresentare uno stato di infiammazione lieve o particolarmente elevato. Questo stato infiammatorio può variare da persona a persona. Riuscire a contrastarla è possibile prendendo in considerazione l’idea di mutare alcune delle cattive abitudini che ci hanno accompagnati fino ad ora. Ma utilissimi sono anche i consigli degli esperti che ci rivelano come ridurre drasticamente la cellulite in 7 giorni. Curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Cellulite, come ridurla in 7 giorni: cosa rivelano gli esperti

Ridurre la cellulite è possibile semplicemente modificando alcune abitudini pregresse. Cosa ci consigliano gli esperti al riguardo? Scopriamolo.

Bere di più : assumere liquidi ci aiuta a depurare il nostro organismo ed a ripulirlo dall’interno. Bere almeno 2lt di acqua è di sicuro uno dei primi rimedi che possiamo adottare

: assumere liquidi ci aiuta a depurare il nostro organismo ed a ripulirlo dall’interno. Bere almeno 2lt di acqua è di sicuro uno dei primi rimedi che possiamo adottare Fare attività fisica : ad una corretta alimentazione e ad una buona idratazione è sempre fondamentale associare del movimento fisico. Una camminata a passo svelto o ancora eseguire esercizi che ci permettano di attivare la circolazione sanguigna è un altro passo importante. Affondi e squat sono ad esempio alcuni degli esercizi che il nostro personal trainer potrebbe pensare di includere all’interno della nostra scheda di allenamento

: ad una corretta alimentazione e ad una buona idratazione è sempre fondamentale associare del movimento fisico. Una camminata a passo svelto o ancora eseguire esercizi che ci permettano di attivare la circolazione sanguigna è un altro passo importante. Affondi e squat sono ad esempio alcuni degli esercizi che il nostro personal trainer potrebbe pensare di includere all’interno della nostra scheda di allenamento Attenzione a cosa mangi: come anticipato, l’alimentazione ha un ruolo fondamentale. È essenziale non esagerare con la quantità di zuccheri che ingeriamo ogni giorno, regolarsi sulle quantità di sale adoperate, limitare il consumo di alcolici e seguire un’alimentazione che sia sana e bilanciata secondo l’apporto di nutrienti necessari al nostro sostentamento

Naturalmente, sconsigliamo caldamente le drastiche diete fai da te o allenamenti che non siano stilati secondo le proprie necessità. Per questo motivo, richiedere sempre il consulto di un esperto può essere il primo passo per il raggiungimento di un obiettivo che sia soprattutto duraturo nel tempo. Motivo per il quale, fare proprie queste sane abitudini ci insegna a creare una routine che sia in grado di fornirci miglioramenti a lungo termine.