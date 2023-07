Il kajal di Vic Beckham è la tendenza occhi di questa estate, ti cambia il viso

Da non perdere il kajal di Vic Beckham, è la tendenza per gli occhi di questa estate e cambia il viso. Tutte le informazioni e i suggerimenti utili.

Essere sempre perfette e alla moda anche durante l’estate significa non solo saper scegliere l’outfit giusto, in città, in spiaggia, in montagna e ovunque andrete in vacanza, con un occhio ai capi di tendenza, ma anche curare il trucco. Il viso è il nostro biglietto da visita va curato con attenzione, proteggendolo dai raggi solari con le creme adeguate e truccandolo con i prodotti che sappiano valorizzarlo. A questo proposito qui vi proponiamo il kajal di Victoria Beckham, di tendenza questa estate 2023.

La ex Spice Girl ha una sua linea beauty di prodotti make-up e per la cura del viso. Prodotti super chic e di qualità, per un trucco elegante, prezioso e alla moda.

Qui in particolare, come accennato sopra, vogliamo proporvi l’eccezionale kajal che Victoria Beckham ha lanciato per l’estate 2023 anche in versione super colorata, da non perdere assolutamente perché in edizione limitata. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il kajal di Vic Beckham è la tendenza occhi di questa estate

La linea di cosmetici Victoria Beckham Beauty propone un interessante kajal eyeliner per impreziosire lo sguardo, rendendolo più ampio e profondo. Il prodotto si chiama Satin Kajal Liner ed è composto da una matita e da uno sfumino. Per disegnare un tratto netto ma anche per sfumarlo con l’apposito pennellino. La caratteristica che più attrae di questi prodotto è che non si tratta solo del classico eyeliner nero. marrone e blu ma viene proposto in varie sfumature di colori che includono oro, bronzo, grigio, cenere, bordeaux, quarzo e alcune tonalità marmorizzate.

La novità dell’estate 2023, però, sono tre nuovi colori molto vivaci, in edizione limitata. Sono il verde mela acido (sour apple), il rosa fiore di ciliegia (cherry blossom) e l’azzurro elettrico (electric blueberry). Se vi piacciono questi colori, correte ad acquistare le matite perché saranno in vendita solo per un periodo di tempo limitato. Potete acquistarle sullo store online di Victoria Beckham Beauty.

Con questi kajal potete osare un trucco più accesso e colorato ed essere alla moda. Il trucco di questa estate, infatti, è all’insegna dei colori. La stessa Victoria Beckham che ci aveva abituati a un trucco degli occhi colori scuri, prevalentemente nero e marrone, è passata al colore. Ne dà dimostrazione con un video sul profilo Instagram della sua linea beauty, provando su di sé il kajal verde acido. Una sorpresa per tutti, anche perché le sta benissimo.