Promozione parco divertimenti, partecipa subito ed hai un super sconto per portare tutta la famiglia

In Italia, c’è un parco divertimento dove puoi ottenere un super sconto per tutta la famiglia: ecco come fare.

Il parco divertimento è un’area attrezzata dove è possibile trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria. In questi luoghi, sia grandi che piccini, possono divertirsi grazie alla presenza di numerose attrazioni e spettacoli.

Per accedere al parco divertimenti è necessario pagare un biglietto che può essere più o meno costosi. In Italia, ad esempio, si parte da un minimo di €15 fino ad arrivare a €40 a persona. Andare in questi luoghi per una famiglia può essere davvero dispendioso. Tuttavia, in Italia, c’è un parco divertimenti che ha pensato ad una super promozione, che permette di accedere ad uno sconto per tutta la famiglia. Scopriamo di quale parco divertimenti stiamo parlando e cosa bisogna fare per ottenere lo sconto.

Promozione parco divertimenti: entra a Fiabilandia con un super sconto

Fiabilandia è il parco divertimenti di Rimini che richiede mezza giornata per essere visitato completamente. All’interno di quest’area attrezzata è possibile vedere numerosi spettacoli e visitare tanti padiglioni. Con lo stesso biglietto d’ingresso è possibile entrare una seconda volta gratuitamente nei giorni o nei mesi successivi.

A Fiabilandia ci sono oltre 30 attrazioni, aree verdi e punti ristoro ma anche percorsi didattici pensati per i bambini di tutte le età.

Per entrare a Fiabilandia bisogna sostenere il costo del biglietto di 23,50€. Ma per i bambini dai 3 anni, sino ai 130 cm di altezza, è previsto un biglietto ridotto del valore di 16,50 euro. Invece, i bambini fino a 3 anni e al di sotto di un metro di altezza possono accedere al parco divertimenti gratuitamente.

Fiabilandia pensato ad una super promozione che permette di risparmiare un bel po’ di soldi sul biglietto di ingresso. La promozione è valida dal 7 al 9 luglio e prende il nome di “Giornate Rosa”.

Le famiglie composte da due adulti e un bambino, che indossano qualcosa di rosa, possono accedere al parco pagando 51 euro anziché 68 euro. Per ottenere lo sconto, è sufficiente presentarsi, nei giorni sopra indicati, presso le biglietterie del parco con un qualsiasi indumento di colore rosa.

Le Giornate Rosa non sono una novità a Fiabilandia e vengono attivate ogni volta che c’è la notte rosa. Stiamo parlando dell’evento internazionale che si svolge a Riccione e che prevede un ricco programma, con eventi di vario tipo.

I festeggiamenti avvengono in tutta la Riviera romagnola e rappresentano un vero e proprio Capodanno dell’estate. L’evento inizia al pomeriggio e prosegue con locali, spiagge e bar aperti che intrattengono i turisti con musica e cocktail.