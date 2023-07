Sembri magra e alta col costume alla moda che inganna gli occhi e la mente | Che fisico

Indossa questo costume e sarai perfetta per l’estate: magra e slanciata in poche mosse, ecco il modello che non puoi lasciarti sfuggire!

L’estate è ormai ufficialmente arrivata e non vediamo l’ora di tuffarci nelle meravigliose acque cristalline per goderci il nostro meritato relax. Tuttavia, sebbene l’idea da un lato ci entusiasmi siamo d’altro canto alla ricerca di rimedi che ci permettano di sfoggiare la migliore forma fisica per questa estate 2023.

Tutti dobbiamo sentirci a nostro agio e per questo è anche fondamentale scegliere il tipo di costume giusto che sia in grado di valorizzarci. Come per l’abbigliamento e così come per la tipologia di colori che meglio si addice al nostro incarnato, anche il modello di costume che scegliamo di indossare ci permette di valorizzare alcune parti del corpo mettendo in risalto i punti ‘forti’ e ‘nascondendo’ quelli che allo specchio ci fanno sentire a disagio.

Sia chiaro, nessuno dovrebbe etichettarci e nessuno di noi dovrebbe essere così severo con sé stesso da pensare di non essere abbastanza. Non c’è niente di male nel cercare di vestire i panni giusti per sentirci a nostro agio con la nostra persona, in primis. A questo proposito, se anche tu vuoi vantare una forma fisica smagliante tanto da apparire più magra e slanciata, è questo il tipo di costume che dovresti assolutamente indossare!

In spiaggia in forma smagliante! Il modello di costume che non puoi lasciarti sfuggire: tutte lo vogliono!

E’ ormai diventato il trend di questa stagione estiva, tanto che volti noti nel mondo social non hanno potuto fare a meno di sfoggiarlo. Stiamo parlando del bikini con lo slip a V. Quali sono i punti forti di questo modello? Beh ce ne sono diversi che potrebbero portarci a propendere per questa tipologia di costume da bagno: in spiaggia faremo un figurone!