Sono 3 le spiagge libere e incantevoli da considerare per le vacanze, se non hai ancora prenotato, fallo subito

Non vedi l’ora di andare al mare ma non sai ancora dove? Ti aiutiamo noi a decidere! Queste spiagge sono incantevoli.

E’ tempo di prenotare le vacanze, se non l’hai ancora fatto, ma non sai dove andare? Tutto ti sembra incredibilmente costoso e non vuoi spendere un capitale? Ti aiutiamo noi a fare la scelta giusta. Si perché ti indicheremo non una ma tre spiagge libere che ti lasceranno senza parole.

Sei curioso di sapere dove si trovano? Se prosegui nella lettura del nostro articolo lo scoprirai. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo dove puoi andare in vacanza quest’anno. Il mare è favoloso e bellissimo non ti pentirai assolutamente della tua scelta.

Le 3 spiagge libere da visitare assolutamente

Oggi ti vogliamo far conoscere meglio una regione che molto spesso non viene considerata per il suo mare, o pensiamo che sia eccessivamente costosa, stiamo parlando della Liguria. Di recente poi, con il costo della vita che aumenta sempre di più il costo di un lettino e di un ombrellone diventa quasi proibitivo.

Non tutti amano avere tutto a disposizione c’è anche chi preferisce un po’ di avventura. Ecco quindi che si armano di lettini o sedie ed ombrellone e vogliono andare in una spiaggia libera. Il mare è ugualmente bello ma non abbiamo servizi.

Magari se abbiamo dei bambini piccoli non possiamo fare la doccia o non abbiamo un bagno. Poi dipende tutto dalle nostre abitudini se scegliere o meno una spiaggia libera. Una cosa è certa il risparmio sicuramente ci sarà! Con i soldi che non abbiamo utilizzato possiamo fare una bella cena in famiglia al ristorante o magari toglierci qualche piccolo sfizio mentre siamo in vacanza.

Dove possiamo andare? In Liguria ci sono tantissimi posti molti interessanti da vedere, ed anche super romantici! Sei mai stato alla spiaggia libera di Bergeggi? E’ davvero incantevole! Ha un mare molto pulito e limpido, unico dettaglio bisogna andare presto perché ha un numero ridotto di posti.

Anche Cala Maramozza è interessantissima e non devi perdertela. Ha un’acqua limpidissima ed il fondale con la sabbia spesso viene intervallato dagli scogli. E’ un posto che i turisti conoscono pochissimo. Ci di accede tramite un piccolo sentiero che non è ben segnalato ma non difficile da fare e trovare.

Ultimo consiglio è la spiaggia di Vigarotti. Una località incantevole in Liguria, sembra una spiaggia dei tropici. In questo punto possiamo trovare delle parti attrezzate intervallata da quelle libere. Questo potrebbe essere un’ottimo compromesso. E voi cosa ne dite, andrete a visitare queste incredibili spiagge che vi abbiamo nominato?