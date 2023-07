Test della personalità | L’immagine che vedi per prima svelerà se hai una buona memoria

Hai una buona memoria? Se sei pronto a scoprirlo, mettiti alla prova con questo semplicissimo test della personalità.

Avere una buona memoria ci consente di ricordare fatti e cose importanti che altri dimenticherebbero con un battito di ciglia.

Cerchiamo di memorizzare ed immagazzinare nella nostra memoria ricordi più svariati, ma siamo davvero in grado di ricordare i minimi particolari? Per scoprirlo non ci resta che metterci alla prova con questo semplicissimo test. Il primo animale che vedi ritratto all’interno dell’immagine può rivelare qualcosa in più di te: pronto a scoprirlo?

Hai una buona memoria? Ecco come scoprirlo: il test della personalità è pronto a rivelartelo

Sottoporci a questi semplici e divertenti test della personalità ci permette di metterci alla prova e scoprire qualcosa di più su di noi e sulle nostre capacità. In questo caso parliamo in particolare della capacità di avere una buona memoria. Con questo semplicissimo test possiamo infatti scoprire quanto siamo in grado di immagazzinare ricordi e se siamo in grado di ricordare tutto nei minimi dettagli o se siamo invece inclini a dimenticare. A dimostrarcelo è la prima immagine che vediamo rappresentata all’interno di questo disegno. Tu quale animale vedi per primo nell’immagine sopra riportata?

Cavallucci marini : hai una memoria infallibile! Se per primo hai visto dei cavallucci marini allora vuole dire che sei una persona estremamente affidabile, in grado di ricordare ogni dettaglio di ogni fatto o situazione. Questo fa sì che tu sia sempre meticoloso ed attento ad ogni dettaglio. Fissi nella memoria ogni particolare, non ti sfugge nulla. Sei un vero e proprio asso!

Farfalla: tendi spesso a dimenticare le cose. Sei una persona tendenzialmente distratta e che non fa particolare caso a ciò che gli accade intorno. Questo ti porta a perdere di vista dettagli e particolari anche importanti. Questo accade perlopiù perché sei sempre con la testa fra le nuvole, assorto nei tuoi pensieri e questo naturalmente non ti permette di essere del tutto presente ed attento a ciò che ti accade intorno. Quando qualcosa non cattura il tuo interesse, difficilmente presti attenzione e questo ti allontana dalla situazione.

Come migliorare la memoria? Ci sono di sicuro diversi metodi per riuscire a migliorare la propria memoria. Un esempio potrebbe essere quello di scrivere, fare cruciverba, fare test e rompicapo che ci permettono di concentrarci sul momento. Questo ci consentirà di essere allo stesso tempo più attenti e presenti nelle situazioni attuali.