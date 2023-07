Care donne, vi puzzano le ascelle? Siete più attraenti: lo dice la scienza e il perché è sconvolgente

Se hai sempre il timore che ti puzzano le ascelle, devi assolutamente conoscere questa scoperta scientifica: sei più attraente

Se vi è mai capitato di dimenticare di mettere il deodorante in una di quelle torride giornate estive e quindi di avere l’angoscia di puzzare di sudore, sapete perfettamente qual è e quant’è il disagio creato da questa situazione. Soprattutto se ci si deve recare in ufficio o comunque al lavoro, si cerca di non alzare mai il braccio e si prova in tutti modi a capire se davvero si puzza o no: in realtà, però, secondo la scienza le donne le cui ascelle sanno di sudore sono più attraenti.

Ebbene sì, è proprio così: d’ora in poi non temerete più che le vostre ascelle emanino cattivo odore e, a chiunque ve lo farà notare, potrete sapientemente tirare fuori questa spiegazione scientifica che stiamo per darvi. Ecco quindi cosa succede quando le ascelle delle donne sanno di sudore e perché, secondo la scienza, questa caratteristica rende le donne più attraenti.

Ascelle sudate? Non ti preoccupare: sei più attraente

Secondo una ricerca dell’Università di Berna condotta su 57 volontari maschi, quando i livelli di estradiolo di una donna sono più alti diventa più attraente, soprattutto se contemporaneamente sono bassi i livelli di progesterone. I volontari hanno infatti annusato il profumo “naturale” delle ascelle di 28 donne e, incredibilmente, hanno determinato questo odore come gradito. Secondo i ricercatori, questo fenomeno si verifica in prossimità dei giorni più fertili della donna.

I ricercatori, infatti, hanno notato come tutti gli uomini fossero incredibilmente concordi sul determinare quali odori fossero più graditi e quali invece meno piacevoli: di fatto, i migliori sono stati quelli riferibili al profumo di ascella sudata. In particolar modo, si è notato che, sebbene tutte le donne del campione fossero in età fertile, quelle più fertili in quel preciso momento erano quelle preferite dai valutatori maschili.

Si suppone che gli ormoni sessuali incidano sulla temperatura corpora e sull’odore corporeo: un’accentuazione del flusso sanguigno nella pelle e della sudorazione creano certi particolari odori che, al naso maschile, sono gradevoli poiché istintivamente legati alla riproduttività. Di fatto, quindi, i livelli ormonali delle donne e le conseguenze di tali livelli sull’odore del sudore incidono più delle preferenze individuali maschili: ancora una volta, la natura e l’istinto ci battono.