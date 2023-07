Combattere le vene varicose e migliorare la circolazione in un colpo solo: il rimedio che ti cambia la vita

Da oggi potrai dire addio alle vene varicose e migliorare la circolazione con questo antico rimedio della nonna: risultato incredibile.



Sono vari gli inestetismi con cui ogni giorno avrai a che fare. Alcuni sono localizzati maggiormente sulla pelle del viso e in questo caso prodotti specifici e make-up accurati possono risolvere la situazione. Altri invece, si andranno a trovare in altre parti del corpo, come ad esempi le vene varicose, che non sono affatto piacevoli da vedere.

Le vene varicose o varici, sono delle dilatazioni delle vene che si formano generalmente per un’errata funzione delle valvole interne dei vasi. Sono localizzate principalmente nella parte inferiore delle gambe e anche se raramente possono diventare un vero e proprio problema di salute, possono essere però difficili da accettare ed essere fonte di disagio. In particolar modo durante l’estate, dove si tende a scoprire le gambe, che soffrire di vene varicose può incidere particolarmente sull’umore.

Combattere le vene varicose con questo rimedio del tutto naturale: la circolazione migliora in un attimo

Come anticipato poco fa è davvero raro che le vene varicose si trasformino in un vero e proprio problema di salute, ed è ancora più raro che richiedano intervento medico. Quello che però si cercherà di fare è trovare qualche piccolo trucchetto per tentare di attenuare l’inestetismo che in questi periodi si nota decisamente di più.

Alla base della formazione delle vene varicose c’è una cattiva circolazione, che, oltre al ‘difetto’ estetico, porterà una serie di sintomi come gambe pesanti, dolore alle ginocchia e piedi gonfi. Una volta accertati che alla base non c’è alcun tipo di patologia più grave, si potrà agire per cercare di attenuare i fastidi. E chi meglio delle nostre nonne possono darci la soluzione a tutto questo? I rimedi che stiamo per mostrare, infatti, venivano usati già in passato e gli effetti sono sicuramente strepitosi.

La prima cosa da provare per cercare di attenuare e prevenire le vene varicose è bere tanto e soprattutto acqua ricca di potassio. Secondo gli esperti, è proprio questo uno dei principali alleati per il tuo benessere. Oltre a questo, consumare carciofi, sedano e cavolfiori è un altro rimedio perfetto per drenare i liquidi, per sgonfiare e per evitare la formazione di vene varicose. Allo stesso modo, anche il consumo di aglio e cipolla potrebbe essere una valida alternativa.

Ma non finisce ancora qua, perché per impedire la nascita delle vene varicose è importante cercare di indossare scarpe comode, sedersi il più possibile e soprattutto eseguire una leggera attività fisica. Bisogna quindi stimolare la circolazione e per farlo potrai praticare in casa un piccolo esercizio: alzati sulle punte dei piedi per qualche minuto e questo ti permetterà di avere una circolazione perfetta.