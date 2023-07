I genitori non sono infallibili: ci sono almeno 10 cose che non dovrebbero mai fare (e dire) ai figli

I genitori non possono essere sempre infallibili! Ecco 10 cose che spesso fanno, ma che sono dannose per i propri figli: da evitare!

Diventare genitori è il sogno di moltissime persona. Nel momento in cui si scopre di star per diventare tale, iniziano a sorgere diversi dubbi e paure che non lasceranno più quella determinata persona. Ci si domanderà di continuo se si sta facendo o meno la scelta giusta, se bisogna fare di più o di meno per il proprio bambino, se bisogna comportarsi in modo diverso dal solito e così via. Si diventerà, insomma, un vero e proprio punto di domanda.

Esistono però al mondo genitori che non sempre riescono ad essere infallibili nel ricoprire il proprio ruolo e si ritrovano, spesse volte, a creare situazioni che, a lungo andare, possono diventare dannose per i propri figli. Vediamo insieme le 10 cose che non dovrebbero mai fare per salvaguardare la salute fisica, e soprattutto mentale, dei propri bambini.

State per diventare genitori? Allora non dovete in alcun modo commettere questi errori

Abbiamo precedentemente detto che diventare genitori non è affatto facile, anzi. Abbiamo a che fare con una nuova vita, con una nuova persona che, per la maggior parte della sua vita (almeno dalla nascita alla maturità) dipenderà da noi. Per questo motivo dovremmo essere ‘impeccabili’ e sempre sul pezzo. Purtroppo però, essendo umani, ciò non sempre accade, ritrovandoci così ad avere numerose difficoltà nella gestione dei figli e commettendo molti errori.

Commettere quest’ultimi, rendersene conto e cercare di rimediare al tempo stesso, è molto comune ed è ammesso. Ciò che invece va assolutamente evitato è assumere determinati atteggiamenti, errati, come giusti e soprattutto non più sporadici, ma continui. Vediamo insieme quali sono le 10 cose da dover necessariamente evitare per rendere la relazione con i nostri figli più tossica del dovuto.

Tra i diversi comportamenti errati e soprattutto ‘tossici’ che i genitori assumono nei confronti sei figli, troviamo i seguenti:

questo è uno degli sbagli più grandi che un genitore possa fare nei confronti dei propri figli. Manipolare i propri figli per raggiungere un proprio obiettivo può essere, a lungo andare, davvero pesante da sostenere per i bambini, creando in loro una ferita abbastanza profonda difficile da rimarginare. Ignorare ciò che li preoccupa : spesse volte capita che, presi dalle mille cose da fare e soprattutto dai propri problemi personali, i genitori trascurino o ignorino totalmente ciò che preoccupa i propri figli, screditandoli in qualche modo. Sappiamo bene che ogni età ha i suoi problemi, di conseguenza non bisogna sottovalutare i propri bisogni e le loro preoccupazioni.

: spesse volte capita che, presi dalle mille cose da fare e soprattutto dai propri problemi personali, i genitori trascurino o ignorino totalmente ciò che preoccupa i propri figli, screditandoli in qualche modo. Sappiamo bene che ogni età ha i suoi problemi, di conseguenza non bisogna sottovalutare i propri bisogni e le loro preoccupazioni. Non accettare le compagnie che frequentano: accettare gli amici dei propri figli è un modo per evitare di ‘farseli nemici’. Infatti sappiamo bene che, per quanto possano non piacere, sono sempre i loro amici e non si metteranno mai contro quest’ultimi per fare un favore ai propri genitori.