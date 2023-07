“La monogamia non esiste, nessuno possiede qualcuno” Sapete chi lo ha detto? | Sorpresa

Proprio in queste ultime ore, una dichiarazione sulla monogamia di un personaggio molto famoso sta facendo discutere: cos’è successo

Con la parola monogamia si intende l’unione di un solo uomo e una sola donna in matrimonio: è il modello preponderante nella nostra società e, all’interno della nostra cultura, è quello che viene considerato scontato e normale. In molte altre, però, la monogamia non è affatto così scontata ed, anzi, sono più diffuse la bigamia o la poligamia: un esempio è l’Africa Occidentale e Centrale, con un picco del 36% di relazioni poligame in Burkina Faso.

Da sempre, però, sociologi e filosofi si interrogano sulla naturalità della monogamia, da alcuni vista più come un costrutto sociale e culturale al quale non riusciamo a rinunciare piuttosto che una vera e propria scelta dell’individuo. Tra chi la pensa in questo modo c’è anche un famosissimo personaggio della televisione italiana: ecco chi è.

“Non siamo nati per essere monogami”: ecco chi l’ha detto

Così come tantissime altre persone, anche un famoso conduttore televisivo in queste ultime ore ha rivelato di non credere alla monogamia e, di fatto, di non rinunciare alle proprie libertà. Sposato da 25 anni con Raffaella Schifino, stiamo parlando proprio dell’eclettico Enrico Papi.

Intervistato da Chi, ha annunciato che a suo dire l’uomo e la donna non sono nati per essere monogami e che a suo dire la fedeltà così come viene intesa non esiste: “Negli equilibri di coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto” argomenta, ammettendo che pur sapendolo sua moglie fa fatica ad accettare questa sua libertà.

Da parte sua, però, perdonerebbe senza fatica un tradimento poiché, come lui ammette di essere attratto dalla bellezza e di essere un curioso per natura, non nega che questi sentimenti potrebbe provarli anche sua moglie nei confronti di un’altra persona. “Nessuno è proprietario di nessuno” stupisce poi, raccontando che anche nel suo matrimonio ci sono stati parecchi alti e bassi, nonché vacillamenti.

La passione dei primi anni è inevitabilmente cambiata, dice Papi, eppure ciò che non cambia è il poter contare sempre uno sull’altra e viceversa. L’intervista e queste dichiarazioni sono destinate a creare un grande scalpore ma chissà, su tutti, come prenderanno queste parole i figli della coppia: Rebecca, nata nel 2000 e Jacopo, nato nel 2008.