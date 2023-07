Non mettere mai questi oggetti in lavastoviglie: rischi di rovinare tutto

Sono tante le persone che posseggono una lavastoviglie, ma in pochi sanno quali sono gli oggetti da evitare di introdurvi.

Chi lo dice che siano stati solo i giovani a trarre vantaggio dall’avvento della tecnologia? Certo, telefonini all’ultimo grido e i social network sono strumenti alla loro portata, questo è vero. Anche gli amanti del pulito, però, hanno tratto dei veri e propri benefici da questa favolosa ‘scoperta’. A svolgere adesso le faccende domestiche, adesso non sono affatto da soli, ma possono essere coadiuvati da validi aiutanti.

Soprattutto in questi ultimi anni, gli amanti del pulito possono contare sull’aiuto di asciugatrice e lavastoviglie per svolgere le classiche mansioni casalinghe. Il primo elettrodomestico, come in molti sanno, non permette altro che asciugare il bucato appena lavato in men che non si dica. Ed è un ottimo aiuto soprattutto d’inverno o, addirittura, nelle giornate piovose o con un alto tasso di umidità. Il secondo, invece, permette di lavare piatti, bicchieri e pentole al posto nostro.

A dispetto dell’asciugatrice, la lavastoviglie è più gettonata e sicuramente più utilizzata da tutti. Nonostante questo, però, ci sono alcuni ‘segreti’ che in pochissimi conoscono. Nessuno sa, ad esempio, che sarebbe meglio evitare di introdurre all’interno dell’elettrodomestici alcuni determinati oggetti. Di quali parliamo? Scopriamoli insieme.

Se metti questi oggetti in lavastoviglie rovini tutto: fai molta attenzione

Così come la lavatrice o qualsiasi altro elettrodomestico, anche la lavastoviglie ha bisogno di una serie di accortezze per evitarle di andare incontro a brutti danni. Non solo, quindi, è importante pulirla e provvedere alla sua manutenzione, ma è indispensabile prestare particolare attenzione a tutto quello che si introduce al suo interno.