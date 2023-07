Trucco che cola in estate, la soluzione non è solo il waterproof, devi fare così

Ami truccarti in estate, ma non vuoi un effetto panda sul tuo viso? La soluzione non è solo il waterproof, ma anche questo valido rimedio.

Che mondo bellissimo che è quello del make up, vero? Seppure non sia in grado di mettere d’accordo tutto l’universo femminile, è pur sempre una pratica che riesce facilmente a conquistare l’attenzione. Non importa se sia un trucco eccentrico, elegante o ridotto all’osso, il make up è bello in ogni sua forma ed espressione.

Con l’arrivo della bella stagione, la ‘preoccupazione’ che accomuna milioni di donne è solo una: come mantenere intatto il trucco. Soprattutto se si ha l’abitudine di trascorrere l’intera giornata fuori casa e si è ben consapevoli dei brutti scherzi che gioca il sudore in eccesso, restare truccate per tutto il giorno diventa davvero impossibile. Che fare, quindi, in situazioni del genere? Solitamente si ricorre a prodotti waterproof, in grado di mantenere incolume qualsiasi cosa, ma – a quanto pare – sembrerebbe che non sia affatto l’unica soluzione da contemplare.

Utilizzare un trucco resistente all’acqua, come dicevamo, è la soluzione più adatta a un caldo asfissiante e il sudore che cola, ma non è l’unica e sola da prendere in considerazione.

Come mantenere intatto il trucco in estate: la soluzione a cui nessuno ha pensato mai

Se anche tu hai in mente un weekend da urlo sulla tua spiaggia preferita e i tuoi amici di sempre, ma non vuoi assolutamente rinunciare all’idea di apparire ai loro occhi impeccabile, sappi che hai la possibilità di restare truccata tutto il giorno, evitando l’effetto panda. Sì, sicuramente il mascara o, addirittura, il fondotinta resistenti all’acqua sono una valida alternativa, ma c’è altro che devi assolutamente sapere.

Così come consiglia la famosa ed amata Clio Make Up sul suo blog ufficiale, sembrerebbe che si abbia la possibilità di mantenere intatto il trucco in estate con un altro prodotto: gli spray fissanti! Questi non fanno altro che ‘bloccare’ il trucco sul viso, rendendolo resistente ad acqua e sudore. In commercio, ovviamente, ne esistono di diversi tipi, eppure tutti hanno un unico obiettivo: rendere perfetto ed intatto qualsiasi tipo di make up.

Altro che prodotti waterproof, gli spray fissanti stanno conquistando tutti! Clio Make Up, tra l’altro, consiglia di nebulizzare una piccola quantità sulla spugnetta ancora prima di procedere con il trucco, così da avere un effetto ancora più wow.