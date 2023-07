Vuoi una ricetta stellata ma semplice e buonissima? Copia l’idea di Bruno Barbieri

Se sei alla ricerca di una ricetta stellata, ma semplice allora dovresti seguire i consigli dello chef Bruno Barbieri.

Bruno Barbieri è un cuoco che è stato insignito di 7 stelle Michelin. Oltre ad essere un personaggio televisivo e anche particolarmente attivo sui social dove, spesso e volentieri, pubblica delle ricette stellate semplici da seguire.

Grazie ai suoi consigli le persone hanno la possibilità di realizzare dei piatti unici d’effetto, senza dover essere grandi cuochi.

Di recente lo chef Bruno Barbieri ha pubblicato una super ricetta partendo da una preparazione semplicissima, ovvero la crepe. Lo chef pluristellato ha proposto diverse ricette con le crepes sia in versione dolce che in versione salata.

Ci sembra proprio un’ottima idea per una ricetta stellata, che lascerà tutti senza parole.

Per una ricetta stellata e semplice: segui i consigli di Bruno Barbieri

Chi l’ha detto che per fare una ricerca stellata servono abilità da grandi chef? Grazie a Bruno Barbieri, che è molto attivo sul suo profilo Instagram, anche noi comuni mortali possiamo realizzare un piatto davvero unico.

La crepe, conosciuta anche come crespella, è una cialda morbida e sottile, piuttosto semplice da realizzare, che si presta a numerose ricette. Anche Bruno Barbieri ha deciso di proporre diverse soluzioni sia dolci che salate che stupiranno i vostri ospiti.

Prima di realizzare la rivisitazione delle crepes è importante fare una crespella a regola d’arte. La ricetta è piuttosto semplice. Per 14 crepes servono:

tre uova medie

500 ml di latte intero

250 g di farina 00

40 g di burro.

Innanzitutto è necessario sciogliere il burro in un pentolino e lasciarlo intiepidire. Nel frattempo è possibile rompere le uova, in una ciotola con i bordi alti, e mescolare con una frusta. Alle uova bisogna aggiungere il latte e continuare a mescolare con la frusta, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Quando il burro sarà tiepido, è possibile unirlo con il composto di uova e burro. A questo punto bisogna setacciare la farina, che andrà aggiunta in due tempi al composto sopracitato. In questo modo, si eviterà la formazione di grumi. Ora il composto è pronto per essere cotto, ma bisogna farlo riposare almeno per 30 minuti in frigo.

Le crepes vanno cotte in una padella antiaderente unta con un po’ di burro. I tempi di cottura sono davvero rapidi: un minuto per lato. A questo punto è possibile farcire la crepe come si desidera.

Le idee di Bruno Barbieri

Le crespelle rappresentano un piatto semplice ed estremamente versatile: possono essere una soluzione per la colazione, il pranzo e la cena.

La versione dolce delle crepes di Bruno Barbieri prevede di realizzare una marmellata con more e lamponi. Bisogna sciacquare e mettere a cuocere i frutti in un tegame. Quando sarà il momento, la composta può essere utilizzata per farcire la crepes, che va richiusa formando un triangolo e inserendo all’interno una noce di burro.

La crespella va messa nello stesso tegame dove è stata realizzata la marmellata, per bagnarla con il sughetto che è rimasto sul fondo.

Se vogliamo utilizzare le crepes per pranzo possiamo piegarne una e tagliarla come se si volessimo realizzare delle fettuccine. Queste vanno poi messe in una ciotola e condite con dei ceci già cotti e scolati un filo d’olio extravergine d’oliva e qualche fogliolina di scarola riccia.