Attenta a questi mazzi di fiori: il bouquet che scegli ti rivela quanto sei forte nella vita di tutti i giorni

Vuoi scoprire quanto sei forte nella vita? Semplice basta indicare quale mazzo di fiori preferisci. Leggi la risposta.

L’estate è arrivata in modo prepotente su tutta la nostra bella penisola, ecco quindi che la sera possiamo riprendere fiato dalle altissime temperature grazie ad un po’ di fresco. E come possiamo staccare la spina? Il modo migliore è leggendo un bel libro, ascoltando la musica, oppure provando a giocare con i nostri test.

Quello di oggi è davvero semplicissimo perché ci troviamo davanti quattro bellissimi mazzi di fiori, uno diverso dall’altro e noi dobbiamo semplicemente indicare quale preferiamo. Più facile di così! Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire qualcosa su noi stessi che non conoscevamo.

Quale scegli? Ecco chi sei

Rilassarci fa parte delle cose che dobbiamo assolutamente imparare a fare. Ognuno di noi ha la propria tecnica. C’è chi sorseggia un bicchiere di vino, chi guarda la tv, e chi passa un po’ di tempo guardando i vari social al quale è iscritto. Chi invece naviga sul web spesso si è imbattuto in vari test.

Ci sono di ogni genere. Quelli dove bisogna trovare le differenze, oppure indicare cosa vediamo in un’immagine complessa. Anche quello di oggi è un test ma super semplice. Dobbiamo, infatti, solamente indicare senza riflettere, quale mazzo di fiori ci ha colpito e poi scoprire un lato particolare di noi stessi.

Siete pronti? Chiudete per prima cosa gli occhi e poi dite di getto quale preferite. Se la vostra scelta è ricaduta sul primo mazzo vuol dire che prendi tutta la tua forza nella tua famiglia. Tutti i momenti bui li superi proprio grazie a loro, sono la tua ancora di salvezza sempre.

Siete persone pazienti, riflessive e per la famiglia fareste veramente qualsiasi cosa. Preferisci, invece il secondo mazzo si fiori? Vuol dire che tutta la forza la trovi nel tuo ristretto gruppo di amici. Si proprio loro, quelli della tua infanzia. Sei una persona molto coraggiosa che non ha problemi a dire che cosa prova in quel determinato momento.

Se un’amico ha bisogno di te o tu di lui sai perfettamente che ci sono sempre. Ti ha colpito il terzo mazzo? Vuol dire che per te il lavoro ha un posto molto importante nella vita. Sei contento di quello che hai raggiunto con tanta fatica e non hai problemi a mostrarlo.

Hai un grandissimo senso di autodisciplina e sei sempre concentratissimo su qualche obiettivo lavorativo. Ma non esagerare però! Hai scelto l’ultimo mazzo, ovvero il quarto? Sei una persona che trova sempre la sua forza nella spiritualità. Sei hai un momento buio ti affidi a lei.

La tua spiritualità riesce a conferirti anche un grande senso di pace con il quale riesci a superare qualsiasi momento. Anche i più difficili. E voi vi siete ritrovati nella descrizione che abbiamo fatto di voi?