Dormire nella casa di Barbie: si può! Ecco come prenotare

Fin da bambini avete sempre desiderato vivere nell’iconica casa di Barbie? Oggi è possibile, scopri come poter soggiornare!

Tutti noi, durante la nostra infanzia, abbiamo giocato con le Barbie accompagnate da eventuali accessori, case, camper, navi e molto altro. La casa di Barbie però è rimasta nel cuore di tutti, perché c’è da ammetterlo che da bambini, tutti ci siamo chiesti come sarebbe stato vivere in quelle mura rosa shocking nella vita vera. Bene, oggi questo non è più un sogno, diventa una realtà possibile grazie alla realizzazione a misura d’uomo della casa di Barbie, costruita a posta per girare il film di Barbie che sta per uscire al cinema!

Ormai mancano poche settimane all’uscita del nuovo e attesissimo film di Greta Grewig, dedicato alla storia di Barbie, interpretata dalla bellissima Margot Robbie, la quale sarà ovviamente affiancata da Ken, interpretato da Ryan Gosling, e da un cast che vi lascerà senza parole. Da come si può dedurre dal trailer, nel film sarà presente l’iconica casa di Barbie, e non si tratta assolutamente di un green screen, perché la casa è stata costruita nella realtà e si trova a Malibù, in California.

La casa di Barbie è un sogno che diventa realtà: ecco come alloggiarvi!

Si tratta di una villa dal colore rosa shocking e interamente in stile Barbie, dotata di pista da ballo che affaccia sull’oceano, piscina esterna, varie zone all’aperto, un cinema, una palestra e perfino una pista di pattinaggio interna. Tutto questo è realtà ed è possibile alloggiarvi grazie ad Airbnb e all’ospitalità di Ken, il quale sarà l’host della villa durante l’assenza di Barbie. Andiamo a vedere più nel dettaglio come fare per alloggiare in questo sogno ad occhi aperti

Il film di Barbie, in uscita al cinema il prossimo 20 luglio 2023, parla principalmente della storia di Barbie che viene cacciata da Barbieland perché non è una bambola perfetta, e quindi si reca nel “mondo reale” per trovare la sua felicità. Da come si può dedurre, la storia della bambola è tutta incentrata sull’emancipazione femminile. Anche per questo motivo, Airbnb ha deciso di fare una donazione significativa all’organizzazione non governativa Save The Children.

Oltre questo, Airbnb mette a disposizione la casa di Barbie realizzata per girare il film che prossimamente sarà in tutte le sale cinematografiche, e l’offerta di alloggio è valida per due persone. Le prenotazioni potranno effettuarsi dal 17 luglio direttamente dal sito ufficiale di Airbnb, dalle ore 19.00 in poi. La villa tutta rosa a grandezza naturale, è situata direttamente sopra la spiaggia, e si tratta letteralmente di un sogno che si avvera. Inoltre, a ricevere gli ospiti ci sarà Ken, il quale vi accoglierà in modo gentile e simpatico, porgendovi le chiavi firmate con la B di Barbie, per permettervi di alloggiare nella fantastica villa.