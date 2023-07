Gli accessori per il trucco sono una bomba di batteri: i 3 modi per pulirli a costo zero e bene

Spesso gli accessori per il trucco vengono trascurati nella pulizia, eppure sono pieni zeppi di germi: ecco i 3 modi per pulirli a costo zero

Con l’arrivo dell’estate si tendono a cambiare le proprie abitudini, soprattutto nella beauty routine. Sappiamo bene quanto è importante fare la skin care sia al mattino che prima di andare a letto. Questo permette di avere una pelle sempre liscia, luminosa, radiosa, ma soprattutto si possono prevenire le rughe di invecchiamento precoce. Sicuramente il sole non aiuta. Questo è il principale responsabile dell’invecchiamento cutaneo ma anche delle macchie della pelle. È quindi fortemente consigliato applicare la protezione, ma non solo in estate, sotto il sole, anche sotto l’ombrellone, durante le giornate uggiose e in inverno. I raggi solari sono sempre presenti, quindi questo è l’unico modo per proteggersi. Ovviamente per avere una pelle priva di impurità, oltre a usare principi attivi come acido ialuronico, vitamina C, Niacinamide, contorno occhi e crema idratante, bisogna anche seguire delle accortezze. Prima di tutto struccarsi sempre prima di andare a letto e poi igienizzare gli accessori del trucco. Questi infatti contengono colonie di batteri, e se non si puliscono, mettono a rischio la nostra pelle, causando impurità e imperfezioni. Come pulire gli accessori trucco: i metodi economici Solitamente ci trucchiamo per ridurre le imperfezioni e sentirci più belle, ma è anche vero che se non stiamo attenti, tendiamo invece a creare l’effetto opposto. Sono davvero tanti gli accessori che utilizziamo per truccarci, come la beauty blender, pennelli, temperamatite, spugnette per cipria. Soprattutto gli accessori che entrano continuamente in contatto con la pelle hanno bisogno di una maggiore accortezza.

È necessario quindi pulire i prodotti per sbarazzarci del vecchio trucco ma anche dei batteri, altrimenti potrebbero causare infezioni ma anche brufoli. Perché buttarli, se si tratta di accessori non consumati? basta pulirli. Per pulire la beauty blender basta passarla su una saponetta di sapone di Marsiglia e strofinare bene, fino a quando la spugnetta non sarà impregnata di sapone. Risciacquare poi la spugnetta strizzandola diverse volte in una ciotola di acqua fredda, in questo modo il sapone si eliminerà completamente. Una volta strizzata per bene, basta farla asciugare per bene all’aria aperta e la nostra beauty blender tornerà come nuova.

Per il pennello del trucco, il procedimento è ancora più semplice. Basta mescolare insieme olio d’oliva e sapone neutro delicato. Bisogna passare il pennello in questa miscela e sciacquare poi il pennello in acqua fredda, facendola penetrare bene nelle setole. Bisogna infine strizzare il pennello e liberarlo dall’acqua in eccesso, et voilà sarà come nuovo. Il temperamatite è un altro accessorio che difficilmente si pulisce con frequenza.

Bisogna inumidire un cotton fioc in alcol etilico e infilarlo nel temperamatite. Se questo si sporca troppo, bisogna cambiarlo e sostituirlo con un altro.