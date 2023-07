La merenda perfetta dei bambini in estate: tanta frutta e freschezza per una ricetta super economica

In estate anche la merenda dei bambini cambia. Prova questa alla frutta, è fresca, sana e ricca di gusto: ne vorranno ancora.



Con il caldo si sentirà l’esigenza di cambiare drasticamente il proprio modo di mangiare. A partire dalla colazione, fino alla cena, tutto sarà più fresco e leggero. Stesso discorso quando in casa ci sono dei bambini e anche per loro diventerà importante proporre qualcosa di sano e che al tempo stesso non li appesantisca troppo.

Anche l’ora della merenda può diventare qualcosa di diverso dal solito e piuttosto che proporre le solite cose, si potranno preparare varie ricette a base di frutta. Niente forno o fornelli, ma basterà anche una semplice macedonia per fargli fare il pieno di nutrienti e vitamine. Proprio per questo oggi, vogliamo mostrarti un’idea davvero originale per fare in modo che anche questo pasto della giornata diventi divertente e ricco di gusto.

È questa la merenda perfetta per i bambini in estate: provala subito e anche tu ne andrai matta

La merenda è uno dei pasti più importanti della giornata e come tale non andrebbe mai saltata. Per i più piccini ha un ruolo ancora più rilevante, ecco perché è fondamentale proporre sempre cose sane e che possono attirare la loro attenzione. Ed ora che il caldo è arrivato, cosa c’è di meglio che proporre dei freschissimi ghiaccioli alla frutta? Fatti in casa, con ingredienti genuini, sono ancora più golosi.

Questi ghiaccioli fatti in casa sono un’idea diversa dal solito per proporre la frutta ai piccini di casa. Freschi, facili e veloci da preparare sono anche estremamente economici. Utilizzando solo frutta di stagione, inoltre, avrai la certezza di gustarli al massimo del loro sapore.

Per realizzare 8 ghiaccioli alla frutta ti servirà:

200 g di polpa di frutta a piacere

200 g di zucchero

100 g di succo di limone

Procedimento:

Prendi i vari tipi di frutta che hai deciso di utilizzare e ricava la polpa, dovrà essere 200 g per ogni frutto; Metti i vari tipi di polpa separatamente nel frullatore e aggiungi 50 g di zucchero, 30 g di succo di limone e 80 g di acqua; Frulla fin quando non avrai ottenuto un composto bello denso; Metti ogni frullato in un bicchiere e poni al centro la classica stecchetta in legno per gelati; Riponi tutto nel congelatore fin quando non saranno completamente ghiacciati.

Ed ecco che i ghiaccioli alla frutta sono pronti per essere gustati. Lavorali per qualche secondo tra le mani e riuscirai ad estrarli dal bicchiere senza difficoltà.