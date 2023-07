“Non riesco a smettere di pensare al mio ex”: in realtà puoi farcela ma devi seguire queste regole

La fine di un rapporto può non essere voluta allo stesso modo dai due partner. Quando accade uno dei due può restare intrappolato nei ricordi.

Non è facile chiudere un rapporto sentimentale perché non sempre la ragione è che il sentimento sia svanito. A volte si tratta di un trasferimento o della difficoltà di perdonare l’altro dopo un fatto grave. Se si viene lasciati e si è ancora innamorati poi è il caso peggiore, perché si viene colti di sorpresa se l’altro non ci ama più. Così non è raro che qualcuno non riesca a rimettersi in gioco anche dopo diverso tempo, ancorato all’ideale rappresentato dall’ex partner.

La difficoltà principale quando si vuole dimenticare qualcuno è il caso in cui si è comunque costretti a vederlo spesso. Se si lavora insieme o peggio ancora il gruppo di amici è in comune la situazione può diventare davvero difficile. La cosa migliore almeno nel caso delle amicizie è non tanto chiedere di schierarsi ma di fare uscite distinte. In questo modo non si metterà in difficoltà nessuno e si potrà essere più sereni. Serve tempo per ricominciare, ma anche spazio e distanza da ciò che ricorda la storia finita.

La chiave è il cambiamento

Per lo stesso motivo i social network sono i propri peggiori nemici. Controllare ciò che stia facendo è un impulso che viene naturale quando all’improvviso qualcuno sparisce dalla nostra vita. Così facendo però si rischia di ossessionarsi ed è meglio bloccare il contatto o almeno smettere di seguire il suo profilo. All’inizio sarà dura, ma piano piano ci si abituerà.

Quando termina una storia non è raro ritrovarsi con tempo libero che prima non si aveva e che non si sa come occupare. Anziché mettere angoscia questo dovrebbe offrire l’occasione per iniziare un nuovo hobby o riprenderne in mano uno che si era trascurato. Questo aiuta a tenere la mente occupata ma può anche essere l’occasione per migliorarsi, rimettersi in forma o scoprire un nuovo talento. E chissà, anche conoscere persone diverse e non frequentare solo gli amici in comune con l’ex.

Tagliare i ponti con il passato di solito è più sopportabile se si compie un gesto simbolico, come un rituale. C’è chi getta le foto o i regali per non avere più nulla che li colleghi all’altra persona per esempio. Non è qualcosa di razionale ma aiuta molto sul piano emotivo, tanto che anche quando avviene un lutto molti trovano conforto così.