Perdi peso in soli 3 giorni con la clamorosa dieta Cram: come funziona e come si segue | Risultati fantastici

E’ possibile perdere peso nel giro di soli 3 giorni grazie alla dieta Cram: scopriamo insieme come funziona e quali sono i risultati che si possono ottenere.

Con l’avvento dell’estate, sono tantissime le persone che vorrebbero sbarazzarsi, in maniera definitiva, dei chili di troppo. A tal proposito, è bene sapere che la dieta Cram può rivelarsi ciò che fa al caso vostro. In pochi sanno in cosa consiste e soprattutto quali sono gli incredibili risultati a cui può condurre.

Di seguito, vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere in merito ad una dieta che presenta delle regole ben precise da rispettare, ma che nel giro di pochissimo tempo è in grado di portare a risultati che vi lasceranno sicuramente a bocca aperta.

Dieta Cram, tutto ciò che c’è da sapere

La Dieta Cram presenta tantissimi vantaggi di cui è bene essere a conoscenza se si ha intenzione di perdere peso. Nello specifico, si tratta di un regime alimentare che si basa sul consumo di soli 4 categorie di alimenti e che promette dei risultati davvero impressionanti.

In particolare, la dieta di cui vi stiamo parlando garantisce l’eliminazione dei liquidi e delle tossine in eccesso e chiaramente una perdita di peso. Si tratta dunque di un regime che è ideale da seguire nel caso in cui si voglia disintossicare il proprio organismo, liberandosi una volta per tutte dei chili di troppo. Come accennato sopra, la dieta in esame si basa sul consumo di determinati alimenti che sono:

Cereali

Riso

Mele

Latte

Si tratta di alimenti ricchi di nutrienti, vitamine e sali minerali che aiutano a perdere fino a 1-2,5 chili nel giro di qualche giorno, massimo 3. Nello specifico, i cibi sopra citati si distinguono per l’elevato apporto di fibre che favoriscono il transito intestinale come anche di vitamina C e acido folico he aiutano a bruciare i grassi. Bisogna dire peraltro che oltre ai 4 alimenti indicati, è possibile consumare anche alcuni condimenti, tra cui basilico, succo di limone, olio evo e zenzero. Si tratta anche in questo caso di ingredienti particolarmente benefici per la salute. Essi infatti se assunti nelle giste quantità, aiutano a migliorare l’attività digestiva e dunque a limitare l’introduzione di calorie.

Lo schema della dieta CRAM prevede 5 pasti al giorno: colazione, spuntino a metà mattina, pranzo, spuntino a metà pomeriggio e cena. A colazione, si consiglia di optare per del succo di mela, delle fette biscottate integrali e, infine, 1 bicchiere di latte scremato. In riferimento al pranzo, invece, la scelta potrà ricadere su riso integrale condito con dell’olio, dello zenzero e, infine, del succo di limone; mentre a cena, si a pasta integrale con olio evo a filo e basilico. Per quanto riguarda gli spuntini, si consiglia di optare per il consumo di mele o del latte scremato. Ovviamente, è da sottolineare l’importanza di mantenere una giusta idratazione, di conseguenza, è bene bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Alla luce di quanto detto, è chiaro che si tratta di un regime alimentare che può essere seguito solamente per pochi giorni e soltanto in assenza di intolleranze al lattosio o all’allergie alle proteine del latte.