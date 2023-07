Se dopo aver lavato i pavimenti noti quegli aloni (insopportabili) fai così: non capiterà più

Le hai provate tutte ma proprio non riesci a sbarazzarti di quei fastidiosi aloni sui pavimenti? Ecco cosa stai sbagliando e come devi rimediare.

Una buona igiene in casa è fondamentale per garantirti ambienti sempre ben puliti e privi di germi e batteri. Sicuramente non sempre sarà facile, soprattutto ora che il caldo si fa sentire e rende tutto più faticoso e complicato. Tuttavia, non potrai di certo evitare di svolgere le classiche mansioni domestiche e in modo particolare quelle quotidiane.

Fra queste, la pulizia dei pavimenti è senza dubbio una fra quelle faccende che non possono mai essere trascutate, soprattutto se in casa hai la cattiva abitudine di camminare con le scarpe sporche, ci sono animali o bambini piccoli che amano gattonare e portare tutto alla bocca. Per quanto possa sembrare un compito per nulla complicato, lavare il pavimento cela delle insidie da non sottovalutare. Quante volte, infatti, ti sarà capitato di lavarlo e ritrovarlo pieno di aloni non appena asciugato? Un fastidio non da poco e che ti fa perdere davvero tanto tempo.

Mai più pavimenti con aloni: scopri l’errore che commetti e che ti fa perdere tempo e pazienza

Gli aloni sui pavimenti sono una vera e propria piaga, su questo siamo sicuramente tutti d’accordo. C’è però una cosa che forse ignori completamente, ed è il motivo per cui il tuo pavimento anche appena pulito diventa subito pieno di strisciate e di aloni. La risposta te la stiamo per mostrare siamo certi che ti cambierà completamente il modo di vedere le cose.

Il motivo per cui spesso il tuo pavimento si ricopre di aloni non è da ricercare in chissà che cosa, ma è semplicemente un gesto che commetti proprio tu. Il tutto è dovuto ad una alta concertazione di detersivo, ciò vuol dire che ne metti più del necessario. Un errore molto comune, infatti, è quello di pensare che più detersivo si usa e più il pavimento sarà igienizzato e profumato. In realtà non è affatto così, ma ne basta davvero poco per ottenere lo stesso risultato e senza aloni.

Tutto questo eccesso andrà a creare una sorta di patina che porterà alla formazione di aloni e macchie anche solo se cade una goccia d’acqua a terra. Come fare allora per rimuovere questi segni così fastidiosi? Il rimedio è davvero semplicissimo anche se ti farà perdere qualche minuto in più. Tutto quello che dovrai fare sarà riempire nuovamente il secchio ma questa volta sono con acqua tiepida ed usare uno straccio pulito. Una volta fatto questo potrai dire finalmente addio a tutti quei terribili aloni.