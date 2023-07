Stai distruggendo te stesso e la tua autostima. Come? Continui a ripetere queste frasi

Hai una bassa autostima e ti butti sempre giù? Smetti di dire a te stesso queste frasi e vedrai che risultati.

Costruire un’autostima solida e forte non è per niente facile. Tutto dipende ovviamente dall’età, dal carattere, dal modo in cui siamo stati cresciuti, amati o giudicati, dai posti che frequentiamo e quanto ci sentiamo liberi di esprimere chi siamo e quello che vogliamo senza la paura di venire additati dagli altri. Non è per niente semplice eliminare lo sguardo altrui da noi e questo può abbatterci, farci sentire delle nullità e non in grado di fare niente.

Quante volte nella vita vi sarete sentiti così: troppo piccoli, non abbastanza validi per questo o quel lavoro, troppo brutti, troppo antipatici, troppo soli, troppo! A buttarci giù da soli siamo abili maestri e, molto spesso, siamo noi i peggiori giudici di noi stessi, in grado di autodistruggerci l’autostima in pochi secondi e magari poi non riuscire più a ricostruirla. Cominciamo con l’evitare di dire a noi stessi certe cose.

Non dirti queste frasi se vuoi costruire un’autostima forte e solida nella vita

Il modo in cui parliamo a noi stessi è importante tanto quanto quello con cui parliamo agli altri. il giudizio altrui fa male, certo, a volte distrugge, uccide, impedisce di vivere a pieno. Ma quello nostro, personale, che ci autoinfliggiamo molto spesso è anche peggio. Siamo in grado di sabotarci tanto da impedire alla nostra autostima di costruirsi e crescere sana e forte. Lasciamola fare!

Iniziamo con il non dire più queste cose, non pensarle più, come non le diremmo e non le penseremmo di altri. Probabilmente sono cose che ti ripeti fin da piccolo, fin dai tempi delle scuole, dei primi contatti con il mondo e con le persone e che si sono sedimentate in te talmente tanto che oggi sembrano normali. Stiamo parlando di concetti come “non sono capace“, “non ce la farò mai“, naturalmente, ma anche di cose molto più sottili.

Vi sarà capitato, infatti, almeno una volta nella vita di scusarvi o di dire “non fa niente” se le persone non hanno sentito quello che stavate dicendo. Può sembrarvi una cosa da poco, ma quello che state facendo implicitamente è zittirvi, mettere a tacere i vostri bisogni, le vostre esigenze, la vostra voce. È come vi steste convincendo che quello che avete da dire non importa a nessuno, non è interessante, non vale la pena di essere ascoltato.

L’autostima e l’amore per sé stessi passa anche per il linguaggio e come parleremmo con amore alle persone a cui teniamo, dovremmo farlo per noi stessi.