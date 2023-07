Temptation Island, triste scoperta su una coppia: emerge la verità in queste ore

La decima edizione di Temptation Island è partita alla grande. Ma una coppia proprio non convince nessuno.

Lunedì 26 giugno è iniziata la decima edizione di Temptation Island, a distanza di due anni dalla nona. Al timone del programma lo storico conduttore Filippo Bisciglia. Già dalla prima puntata, però, una coppia ha destato sospetti.

Molti temevano che il programma fosse stato definitivamente cancellato in quanto ritenuto “diseducativo”. In effetti vedere coppie che non fanno altro che accusarsi l’uno con l’altro e magari si cornificano pure davanti alle telecamere, non è certo un bell’esempio da proporre alle nuove generazioni. Fatto sta che, però, Temptation Island riscuote sempre un grande successo tra i telespettatori.

Infatti anche la decima edizione, iniziata lunedì 26 giugno, è partita con il botto e ha superato, per numero di ascolti, tanto il Grande Fratello di Alfonso Signorini quanto L’isola dei Famosi di Ilary Blasi. Sicuramente gran parte del merito di questo successo va al conduttore del reality: Filippo Bisciglia che, da anni, si contraddistingue per l’eleganza e l’educazione, per il suo saper stare al proprio posto senza mai eccedere. Eppure quest’edizione è partita con un piccolo neo che rischia di far saltare tutto.

Temptation Island: una coppia sta fingendo

Nella decima edizione di Temptation Island protagoniste sono 7 coppie di fidanzati, in crisi per diversi motivi. Una coppia in particolare è nell’occhio del mirino in quanto, secondo voci arrivate da qualcuno che li conosce, i due starebbero solo fingendo.

La coppia “incriminata” è quella composta da Manu e Isabella. I due giovani – 27 anni lui e 26 lei- vengono da Milano. Lui vive in periferia e lavora come conducente di tram mentre lei vive in centro e, al momento, non lavora. Ufficialmente sarebbe stato Manu a voler partecipare al programma in quanto avrebbe dei dubbi sui sentimenti della sua fidanzata. Il ragazzo ha raccontato di provenire da una famiglia umile mentre Isabella sarebbe di famiglia ricca e per questo, a suo dire, i due soffrirebbero questa diversità. Non solo: Manu ha raccontato che Isabella cercherebbe di cambiarlo, non lo accetterebbe e pretenderebbe che lui le desse un tenore di vita molto più alto.

Di contro Isabella ha negato tutto affermando di essere molto innamorata del fidanzato che, però, secondo lei sarebbe privo di iniziativa e senza ambizioni. Dopo poche ore dalla messa in onda della prima puntata, sui social ha fatto capolino un commento che ha lasciato tutti di stucco. Qualcuno che ha conosciuto la coppia durante i casting, ha scritto che i due starebbero fingendo: in realtà sarebbe stata Isabella a trascinare Manu a Temptation Island ma non per problemi di coppia. L’unico scopo della 26enne sarebbe usare il reality come trampolino di lancio per poi partecipare al Grande Fratello o all’Isola dei Famosi. Quale sarà la verità? Lo scopriremo nelle prossime puntate.