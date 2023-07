Basta tavoletta del Wc ingiallita: prova l’antico rimedio della e tornerà bianchissima

La tavoletta ingiallita è il cruccio di molte di noi. Non comprarla nuova, c’è il rimedio per farla tornare candida come appena acquistata.

Spesso si è molto pignole quando si tratta di bagno. Ammettiamolo, quel giallo sulla tavoletta del water lo abbiamo notato quasi tutte e proprio non ci va giù. Spesso è il tempo il colpevole di quell’odioso ingiallimento ai bordi della tavoletta e non va via nemmeno pulendolo. O almeno, non conosciamo il rimedio per farla tornare bianca come una volta perché nessuno ce lo ha mai spiegato. Innanzitutto, la pulizia del wc è fondamentale per allontanare i germi e i batteri ed è importante creare un ambiente sterile per tutelare la nostra salute.

L’ingiallimento della tavoletta non ha a che fare con la presenza dei germi, quanto all’invecchiamento del materiale con il quale viene realizzata. Un colore che non va via nonostante l’utilizzo di prodotti come candeggina, varechina e altri smacchiatori. Sembra, infatti, non ci fosse alcun rimedio ma è più appropriato dire che non lo conosciamo. E allora ci rassegniamo o andiamo a comprarne una nuova. In realtà la tavoletta del wc può tornare bianca come prima, ma come?

Fa tornare la tavoletta del wc bianca, olio di gomito e…

Avete mai provato il bicarbonato di sodio? Questo è un ingrediente perfetto per sbiancare e se associato al limone crea un composto potente che riesce ad eliminare perfino le ossidazioni dell’argento. Eliminare il giallo, dunque, diventa un gioco da ragazzi. Il segreto è impregnare tutta la superficie, lasciare agire per una mezz’ora. Successivamente, strofinare delicatamente senza rovinare lo smalto e la tavoletta tornerà candida. Un altro rimedio è creare un mix di acqua e sapone di Marsiglia. Basta far agire un po’ il prodotto e poi strofinare con una spugnetta. Tornerà come nuova!

In mancanza del sapone di Marsiglia, anche il sale grosso può essere un valido alleato per sbiancare la tavoletta del water. Il consiglio è quello di aggiungere del sale sulla spugnetta bagnata con l’acqua calda. In seguito, strofinate e risciacquate con acqua calda. Per sbiancare ancora di più potete usare acqua ossigenata a 130 volumi, ma bisogna fare attenzione che non venga a contatto con la nostra pelle. Usate sempre guanti, mascherina e occhiali in quanto è altamente corrosiva e irritante. Dopo esservi protette, versate il prodotto nella spugna morbida, strofinate sulla superficie e otterrete lo stesso effetto: una tavoletta del wc bianchissima come appena comprata!