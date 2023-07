Coca Cola Zero, rischi gravissimi per la salute: la scoperta mette in allarme

Se ne parla da sempre, ma adesso le chiacchiere sono a zero, e la scoperta parla chiaro: la Coca Cola Zero è nociva per la salute.

Che non faccia bene, come tutte le bevande gassate (dietetiche e non), si sapeva già. Ma recentemente la notizia che ha fatto più preoccupare, riportata dalla Reuters e da News.Sky.com, è che addirittura potrebbe causare il cancro (alla lunga) nelle persone che ne fanno uso e abuso.

L’allarme è stato lanciato dalla AIRC (Associazione Internazionale per la Ricerca contro il Cancro) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il suo “braccio armato” nella ricerca contro il Cancro, a seguito di una serie di studi effettuati sulla composizione della Coca Cola Zero, ma anche della Fanta Zero e di altri prodotti considerati dietetici ma che, oltre ad avere zero calorie, hanno purtroppo una serie di componenti, uno su tutti, che potrebbero alla lunga essere cancerogeni.

Si tratta del tanto abusato ma molto vituperato (e a ragione, probabilmente) aspartame, il dolcificante più utilizzato nei prodotti dietetici per moltissimi anni, il quale è incriminato come possibile generatore di cancro nei soggetti che ne fanno uso troppo a lungo.

Coca Cola Zero e aspartame: messo al bando in via ufficiale

La scoperta realizzata dalle organizzazioni sanitarie internazionali ha fatto sì che l’aspartame, nei prossimi mesi, sarà inserito nella lista nera dei prodotti cancerogeni per gli essere umani e quindi, si spera, sarà messo definitivamente al bando.

Questa ovviamente è ancora una speculazione, dal momento che i risultati della ricerca saranno probabilmente resi noti il prossimo 14 luglio, ma i ricercatori si sono detti certi che questa ricerca sia il primo fondamentale passo “per comprendere a fondo la cancerogenicità dell’aspartame”.

Il comitato di esperti dell’OMS sugli additivi alimentari, noto come JECFA (il comitato di esperti congiunto dell’OMS e dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura sugli additivi alimentari), fornirà anche consigli separati su quanto è sicuro da consumare, insieme alle determinazioni dei regolatori nazionali. Il tutto, come detto, sarà reso noto a metà di questo mese.

Ovviamente, a livello empirico, è chiaro che se consumato in quantità “giuste”, comunque non eccessive, l’aspartame non è considerato cancerogeno, ma come per tutte le cose, nel caso in cui se ne facesse abuso, allora la sua pericolosità potrebbe essere conclamata.