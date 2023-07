Cosa devi fare per non gonfiarti durante l’estate: cibi e abitudini da evitare

In estate light è bello (e fa bene). Ecco come evitare di gonfiarsi nei mesi caldi, seguendo lo stile di vita giusto: il vostro corpo e la vostra mente vi ringrazieranno.

Dimmi cosa mangi e ti dirò quanto gonfio sarai. Il nostro corpo, si sa, reagisce in modi diversi a seconda di come ci nutriamo. Ci sono cibi, per esempio, che possono far gonfiare lo stomaco, il che non è affatto piacevole. Soprattutto nel periodo estivo. Il settimanale Newsweek ha parlato con la dottoressa Michelle Pearlman, esperta di nutrizione, a proposito delle abitudini che sarebbe bene adottare nelle prossime settimane per prevenire i gonfiori. Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Le parole d’ordine sono “leggerezza” e “movimento”. Nelle settimane più calde dell’anno bisogna assumere cibi il più possibile nutrienti e il meno possibile “pesanti”, puntando soprattutto su frutta e verdura, e bere molto, il tutto abbinato possibilmente a una sana attività fisica. Vediamo i suggerimenti dell’esperta.

Cosa (non) mangiare in estate per non sentirsi gonfi e appesantiti

Per evitare la spiacevole sensazione di gonfiore, occorre adottare una serie di accorgimenti a partire dall’alimentazione:

Attenzione ai pasti serali: Cenare tardi può favorire i gonfiori di stomaco. “Durante il sonno, la digestione rallenta e se mangiamo un pasto abbondante tardi, il cibo ci resterà sullo stomaco perché non avremo bisogno di tanta energia”, dice la dottoressa Pearlman.

Il problema non è nel digiuno in sé, ma il modo in cui mangiamo (il principio vale per tutte le diete). “Cerca di mangiare quando hai tempo per sederti e sii consapevole della tua alimentazione. Mastica bene il cibo per ottimizzare la digestione, evita di mangiare troppo”. Evita determinati cibi e punta su altri: Puoi andare tranquillamente su asparagi, cipolle, noci e mele. Da evitare birra, vino rosso e bianco, succo di mela, latte.

Segui questi suggerimenti e manterrai il tuo intestino sano più a lungo, ma non rimandare: inizia da oggi stesso!

L’intestino, lo ricordiamo, svolge diverse importanti funzioni nel corpo. È collegato al sistema nervoso centrale, alla salute del cuore e persino al sistema immunitario. Mantenerlo sano è fondamentale. E la buona notizia è che possiamo farlo senza grandi sforzi. Fox News ha parlato con Abir Hamza-Goodacre, terapista nutrizionale del Benenden Hospital nel Regno Unito, che dispensa cinque suggerimenti.