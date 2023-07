Ingrandire il seno con gli esercizi e a costo zero: ecco quelli davvero giusti | Super sexy

Vuoi far tornare il seno tonico come quello di un tempo o farlo crescere? Il segreto è quello di allenarsi. Ecco gli esercizi per sviluppare i pettorali.

Il seno è una delle parti del corpo di una donna che cerchiamo di valorizzare al più possibile per apparire più sexy e desiderabili. Spesso tantissime sono disposte a spendere anche tanti soldi per avere un seno sodo, alto e pieno. Ma non sanno che esistono dei trucchetti a costo zero che possono aiutarci ad avere un decolleté più tonico e alto. Questo perché sotto il seno c’è il muscolo del pettorale, che con il giusto allenamento tende a svilupparsi e salire, facendo alzare anche il nostro seno.

In palestra spesso tante donne compiono l’errore di non allenare i propri pettorali per paura di diventare mascoline o di ridurre le dimensioni del seno. In realtà non è così perché per diventare muscolose bisogna apportare un piano alimentare specifico e spesso si utilizzano dei farmaci per ottenere il corpo delle donne che partecipano alle gare di culturismo. Dunque, non bisogna avere nessuna paura di allenarsi costantemente perché questo non finisce per penalizzare la femminilità.

Avere un seno alto e sodo? Ma quale chirurgia, l’allenamento è la chiave

L’allenamento fisico intenso in palestra, con l’ausilio di pesi, può essere un alleato perfetto per la nostra femminilità, dandoci un corpo tonico nelle curve: come glutei, cosce e petto. Spesso si parla troppo dei benefici dei glutei con la palestra, ma poco per il nostro decolleté. In realtà i benefici sono tanti.

Per rendere il seno più tonico e altro ci sono alcuni esercizi che puoi fare tranquillamente a casa. Questo può aiutarti anche a riprendere la tonicità persa dopo l’allattamento. Procurati un set di pesi (o due bottiglie da mezzo litro) e un tappetino. Stenditi a pancia in giù, gambe unite ed esegui piegamenti sulle braccia. Questi esercizi servono per allenare i pettorali e farli crescere.

Un altro esercizio valido per far crescere i pettorali è quello di sdraiarsi a terra, afferrare due manubri (o bottigliette) tenendo i gomiti all’altezza delle ascelle, le nocche rivolte al soffitto e il dorso della mano verso i piedi. Le braccia vanno spinte verso l’altro per poi ripetere l’esercizio per una serie da 3×10. Questo esercizio non aiuta soltanto a tonificare il seno, ma anche i tricipiti, prevenendo il tipico effetto braccia a tendina presente in molte donne dopo la menopausa e causato dalla perdita muscolare nelle donne dopo il calo ormonale e la perdita di peso. Ora sapete come far crescere e alzare il vostro seno senza ricorrere alla chirurgia estetica.