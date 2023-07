Metti un bicchiere di riso in bagno e in poche mosse risolverai un fastidioso problema: funziona davvero

Diversi i fattori che comportano umidità in bagno, ma è possibile correre a rimedi facili e intuitivi. Un esempio? Prova una tazza di riso

Non è un fattore poco comune quello di avere umidità in bagno. Ovviamente si tratta di una condizione da prevenire o comunque contrastare.

Il bagno è un ambiente umido da sé visto che la destinazione d’uso di esso è proprio quello di svolgere attività umane prettamente rivolte al lavarsi. Infatti, all’interno di un bagno non possono mancare lavandino, doccia o vasca o entrambe, bidet e wc. Insomma, tutte cose che possono produrre vapore e umidità. Ci sarebbero, però, diversi trucchi per evitare che si formi eccessiva umidità in bagno, che potrebbe anche comportare muffa.

Un metodo geniale è quello della tazza di riso nel proprio bagno: provare per credere

Un trucco naturale, non costoso e facile da mettere in pratica. Basta solo una tazza piena di riso. Quest’ultima va messa in bagno. Il riso ha diverse proprietà, una di queste da non sottovalutare è quella di assorbire l’umidità. La capacità di questo alimento antichissimo è quello di trattenere l’umidità, ecco perché porre un contenitore con de riso secco aiuta. in spazi molto piccoli e umidi come un bagno, a limitare l’umidità.

Ovviamente si tratta di un metodo efficace, ma non di risoluzione definitiva al problema. Il riso molto rapidamente trattiene odori e umidità, pertanto va cambiato regolarmente. La prima cosa da fare è capire quale sia la causa scatenante dell’umidità, questo per poter ovviare al problema definitivamente e con l’intervento più giusto.

In sostituzione del riso, è possibile utilizzare una miscela di sale, bicarbonato di sodio e qualche goccia essenziale di eucalipto. Questi elementi mischiati insieme e adagiati in un contenitore possono fare la differenza se messi in bagno. Inoltre, l’eucalipto emanerà un fantastico profumo.

Anche alcune piante, come l’aloe vera, fungono benissimo da deumidificatori naturali. Infatti, al bagno è possibile destinare una piccola pianta di aloe che assorbe l’umidità dell’aria attraverso i pori delle foglie.

Infine, il suggerimento più scontato, ma più efficace tra tutti è quello di mantenere gli ambienti puliti e ben igienizzati nonché ventilati correttamente. Evitando di utilizzare spesso phon, asciugatrice e tutto ciò che favorisce l’umidità. Dopo essersi lavati o ave lavato il bagno, poi, è bene arieggiare così da permettere all’ambiente di far fuoriuscire l’umidità.