Pedicure impeccabile in estate: i trucchi per avere piedi perfetti

L’estate è ormai arrivata e i nostri piedi devono essere pronti allo sfoggio dei sandali: ecco qualche trucco per una pedicure perfetta.

Con l’estate aumentano anche le donne che vogliono avere piedi perfetti. Con l’uso dei sandali e altre scarpe aperte, si tende a mettere in mostra più facilmente i nostri piedi ed è per noi importante avere una pedicure perfetta. Questo non si limita ad avere le unghie laccate, ma anche a rimuovere calli, pelle dura e altri difetti che ci danno fastidio. C’è chi va per questo dall’estetista e chi, invece, se le fa in casa da sé.

Questa ultima scelta è intrapresa da tutte quelle donne che vogliono risparmiare. In questo caso è bene informarsi sui segreti di una pedicure perfetta. Certo, non tutte sono delle estetiste ma con qualche trucchetto si può sfoggiare dei piedi impeccabili quasi alla pari di una seduta professionale. Ecco qualche suggerimento per non farsi trovare impreparate.

I trucchetti per una pedicure perfetta

Un piede perfetto deve apparire liscio e senza pelle morta sui talloni. Questa stona moltissimo se si intravede dai nostri sandali o infradito. E’ bene, prima di procedere con le unghie, rimuovere con una pietra pomice o uno scrub tutta la pelle indurita dai nostri talloni. Con un pediluvio e del bicarbonato ogni giorno, i nostri piedi resteranno così lisci che non ci sarà bisogno di dover ricorrere alla rimozione di duroni fastidiosi.

Una pedicure impeccabile deve avere anche uno smalto e unghie tagliate e limate in modo che si eviti che queste si possano incarnire. Quando accade è doloroso e spesso nella zona si forma un’infezione. Limando lateralmente le unghie si evita la crescita storta e appuntita, che va a conficcarsi nella pelle. Dopo aver tagliato le unghie ed eliminato le cuticole, i calli sulle dita e altri fastidiosi inestetismi, si può procedere con lo smalto. Le opzioni sono diverse: si va dallo smalto normale al semipermanente anche se per questo ultimo è necessaria una certa pratica.

Indipendentemente dallo smalto scelto, non bisogna mai scordarsi la base trasparente, che serve per proteggere l’unghia dall’ingiallimento ed evita che si indebolisca. Dopo aver fatto asciugare questo strato, bisogna procedere con la stesura dello smalto colorato, che richiede due o tre passate in base al colore e al tipo. Dopo la posa, si deve dare sempre una passata con il top coat (il trasparente) per lucidare e sigillare il colore.