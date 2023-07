Piedi gonfi in estate? Capita a tanti. Come risolvere questo problema e non pensarci più

I piedi gonfi in estate possono causare non poco fastidio: ecco dei consigli utili su come risolvere il problema in maniera definitiva.

I piedi gonfi sono una conseguenza molto comune dovuta al caldo eccessivo. Chiaramente si tratta di un disturbo particolarmente fastidioso che può minare in maniera importante le attività quotidiane. Proprio per questo motivo è davvero importante essere a conoscenza di alcuni rimedi che aiutano a sbarazzarsi in maniera definitiva del problema in esame.

In questo articolo, vi sveliamo nel dettaglio tutti quelli che sono gli interventi più efficaci contro da mettere in atto nel momento in cui si soffre di piedi gonfi in estate. Si tratta di rimedi semplici che mirano a donare benessere quando le temperature cominciano a farsi roventi.

Piedi gonfi in estate, ecco i rimedi che aiutano a contrastarli

Il caldo estivo può diventare particolarmente debilitante soprattutto per coloro che tendono a soffrire di piedi gonfi. Questi sono causati da una dilatazione dei vasi sanguigni conseguente alle alte temperature. Tuttavia, è importante sottolineare che il disturbo in esame può essere acuito da abitudini sbagliate come ad esempio un’alimentazione ricca di sodio o uno stile di vita sedentario.

Alla luce di quanto detto, è fondamentale sapere che ci sono alcuni interventi estremamente efficaci da mettere in atto. Questi consentono di trarre enormi benefici e dunque di contrastare in maniera efficace i piedi gonfi durante la stagione estiva. Tanto per cominciare, si consiglia di evitare alcune abitudini particolarmente deleterie, tra cui quella di accavallare le gambe, indossare abiti stretti come anche utilizzare tacchi eccessivamente alti. Si tratta, a conti fatti, di abitudini che tendono a peggiorare il disturbo in esame dal momento che aumentano a ritenzione idrica. Questa, in particolare, è tra le principali responsabili dei piedi gonfi.

Da evitare, inoltre, è anche un’eccessiva esposizione al sole. In caso contrario infatti si finisce per peggiorare il proprio quadro clinico, soprattutto in presenza di infiammazioni di natura flebitica. Gli esperti poi consigliano anche di bere la giusta quantità di acqua. Questa infatti aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e dunque a ridurre la ritenzione idrica. Nello specifico, si raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e di consumare tanta frutta e verdura. Queste infatti contengono elevate quantità di acqua e per questo fungono da potenti diuretici naturali.

Ciò detto, grazie a questi consigli sarà possibile dire addio al problema legato ai piedi gonfi in estate. Dunque non vi resta altro da fare che cominciare a mettere in pratica fin da subito queste poche e semplici abitudini. I benefici sulla salute saranno semplicemente assicurati.