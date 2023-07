Sembrare magra in costume: con questo trucchetto slanci le gambe e nascondi la pancia

L’estate è il peggior incubo per chi teme la prova costume. Per fortuna esiste un trucchetto semplice per sembrare più magra in costume.

Estate significa per molti dover affrontare la temuta prova costume, anche se per fortuna la maggior parte delle persone sembrano non badare al loro aspetto. Non è raro infatti vedere persone non perfettamente in forma prendere il sole con tranquillità, fregandosene se anche quest’anno non mostrano un corpo da copertina. Nonostante l’aiuto che può darci la sicurezza delle altre persone non tutte abbiamo coraggio di esporci e mostrare i nostri difetti.

Fortunatamente molto può fare la moda per evitare il nostro imbarazzo. Ci sono, infatti, tanti costumi da bagno che possono valorizzare le forme morbide facendoci apparire più magre. Via il classico bikini alla brasiliana, che non vogliamo indossare per i nostri rotolini di troppo e largo a ciò che oggi suggerisce la moda, per fortuna diventata molto inclusiva per le ragazze curvy, che fino a una decina di anni fa avevano soltanto l’opzione del costume intero.

Ecco come andare al mare se siamo curvy, questo trucchetto ti farà passare la prova costume

La moda di questa estate suggerisce costumi con drappeggi, increspature, mutandine a vita alta senza sembrare quelle della nonna e reggiseni a fascia. Per i colori quest’anno noi donne in carne abbiamo tantissima scelta. Anche se le tinte scure sono anche oggi amiche delle forme generose, possiamo anche indossare costumi colorati per apparire più snelle.

Il consiglio è quello di optare per delle linee verticali perché ci aiutano ad allungare la figura e le gambe. Le linee orizzontali, invece, non sono adatte alle ragazze in carne, perché tendono ad allargare. Stessa cosa per le fantasie come le pois, che non sono consigliate a chi vuole apparire più magra.

Se il tuo problema è il seno troppo abbondante, opta per reggiseni a balconcino o a fascia ed evita l’idea di acquistare i bikini con le coppe perché tendono a far sembrare il decolleté ancora più grande. La stoffa deve essere elastica e sostenuta, sia per la mutandina che per il top. In conclusione, i colori ideali sono il marrone, bronzo, nero, righe verticali, grigio scuro, blu e verde militare. I toni non devono per forza essere in tinta unita, ma l’importante è non abbinare colori troppo diversi e questo consiglio va anche alle ragazze magre. Con questi consigli sicuramente passerai la prova costume e farai un ottimo figurone anche se non hai la taglia 42.