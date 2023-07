Si chiama Ossitocina, l’ormone dell’amore combatte stress e malumore: cosa mangiare per averne di più

Ecco i cibi che stimolano la produzione di ossitocina: vi sentirete di buon umore e pieni di carica sessuale

Sappiamo bene che con l’alimentazione possiamo migliorare la nostra salute. Ci sono alimenti e cibi che ci danno sostanze che fanno bene al cuore, al fegato, che contengono antiossidanti, che ci aiutano a rimanere giovani. Ma forse non tutti sapevano che con una alimentazione corretta possiamo anche migliorare il nostro umore. Per esempio, mangiando questi cibi faremo il pieno di ossitocina, ormone che combatte lo stress e il malumore.

L’ossitocina è presente in tutti i mammiferi, quindi è già nel nostro corpo. Ma noi possiamo comunque farne il pieno, che, come vi dicevamo, migliora di molto il nostro equilibrio psichico e mentale. L’ossitocina agisce infatti come neurotrasmettitore all’interno del cervello, influenzando la cognizione sociale e il comportamento.

Interessante sapere, per le donne, che l’ossitocina stimola le contrazioni della muscolatura liscia dell’utero. Quindi, soprattutto nelle ultime fasi della gravidanza, l’ossitocina svolge un ruolo importante nell’inizio e nel mantenimento del travaglio e del parto. E, infine, venendo al tema principale, l’ossitocina si produce con la dolcezza e la tenerezza, sia di qualcuno che ci piace o che amiamo, ma anche alla vista, per esempio, di bambini piccoli.

I cibi che stimolano la secrezione di ossitocina

Insomma, un ormone importante, che può aiutare non poco il nostro benessere mentale. Non è un caso, per esempio, che, durante un rapporto sessuale, all’atto dell’orgasmo il nostro organismo produca una quantità di cinque volte superiore rispetto ai parametri standard e normali.

Ma siamo in debito con voi nel dirvi in quali cibi l’ossitocina è più presente. Un primo alimento dove la troviamo è il melograno, agrume che è ovviamente ricco di vitamine (in particolare A, C ed E), ma che è anche afrodisiaco. Un bicchiere di succo di melograno aumenta non poco la nostra libido. L’ossitocina è contenuta poi in un altro alimento che, notoriamente, è conosciuto come afrodisiaco e stimolante: la vaniglia. Pianta dall’aroma speziato, dolce e intenso che possiamo assumere in vari modi.

Che il cioccolato metta di buon umore, è fatto noto. Ma la ragione scientifica è dovuta al fatto che un suo ormone, la feniletilamina, stimola la secrezione di ossitocina. Consigliato in particolare il cioccolato fondente. Infine, tra gli altri cibi che migliorano il buon umore grazie a una secrezione maggiore di ossitocina, segnaliamo: le ostriche, le banane, il miele e le mandorle. Queste ultime, infatti, come tutta la frutta secca, danno anche tanta energia.