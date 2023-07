Per una depilazione perfetta stai attenta a non commettere questi errori: ecco dove dovresti usarlo e dove sarebbe meglio evitare.

Con l’arrivo dell’estate è tornato anche il momento di sfoggiare vestitini, gonne e pantaloncini corti, senza contare poi che è finalmente arrivata l’ora di andare al mare oppure in piscina e di indossare i nostri bikini. Ecco perché è quanto mai importante effettuare una depilazione perfetta.

Per quanto le estetiste suggeriscano tecniche di depilazione come la ceretta o il laser, il sistema più pratico e veloce per rimuovere i peli superflui rimane sempre il rasoio. Tuttavia, per non rischiare di irritare la pelle è fondamentale evitare di commettere alcuni errori. In particolare, c’è un luogo in cui non dovremmo mai usare il rasoio. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Scopriamolo subito.

Depilazione perfetta: dove usare il rasoio e dove non usarlo mai, il consiglio delle esperte

Per effettuare una depilazione perfetta con il rasoio è importante adottare le giuste precauzioni, altrimenti si rischia di ferirsi o di irritare la pelle. A tal proposito, vediamo subito dove si può utilizzare questo strumento e dove sarebbe meglio evitare.

Il rasoio, infatti, rischia di essere poco adatto ad alcune parti del corpo particolarmente sensibili e delicate come la zona bikini. Invece si può utilizzare con maggiore libertà per le gambe e le ascelle. Detto questo, però, c’è un luogo dove non si dovrebbe mai rasarsi con questo strumento: nella vasca da bagno.

Se da un lato l’acqua calda rende i peli più morbidi, dall’altro può far gonfiare la pelle. Pertanto, si potrebbe effettuare una rasatura incompleta e non uniforme. Meglio, quindi, usare il rasoio sotto la doccia, ma solo dopo una decina di minuti da quando sei entrata. In questo modo, i pori della pelle si dilateranno ed i peli risulteranno più morbidi e facili da eliminare. Ma non finisce qua, perché per una rasatura perfetta è bene adottare anche qualche altro semplice, ma allo stesso tempo efficace accorgimento.

Per esempio, evita di depilarti la mattina quando sei di fretta e prediligi la sera per svolgere questa operazione. Non solo avrai più tempo a disposizione, ma eviterai successivamente di esporre la pelle al sole irritandola. Ricordati, poi, di usare sempre la schiuma da barba e di evitare la rasatura a secco. Inoltre, applica uno scrub prima della depilazione per eliminare le cellule morte ed evitare così la comparsa dei fastidiosi peli incarniti. Subito dopo idrata la pelle con un po’ di crema.

Ancora, scegli il rasoio giusto per te e non dimenticarti di sostituirlo regolarmente quando è ormai consumato. Non lasciarlo nella doccia o potrebbe arrugginirsi. Infine, per non irritare la pelle non rasarti contro pelo ed evita di farlo tutti i giorni. Con questi consigli sarai sempre perfetta!