Macchie di abbronzatura: cosa sono e come evitare la pelle a pois

Le macchie di abbronzatura possono essere molto fastidiosi dal punto di vista estetico. Ecco quali sono i rimedi da mettere in atto per evitare di soffrirne.

Le macchie di abbronzatura non sono altro che inestetismi particolarmente fastidiosi che interessano la cute. Nello specifico, si tratta di vere e proprie macchie che presentano una forma irregolare. Non solo, possono variare nella colorazione, andando dal nocciola, al rossastro, al marrone scuro.

In genere, tendono a comparire sul volto ma anche sulle spalle, sulle braccia o ancora sul dorso delle mani. Ad essere maggiormente colpite dal fenomeno sono le zone che sono più esposte al raggi del sole. Questi, infatti finiscono per interferire con la sintesi della melanina, incrementandone la produzione della stessa. Alla luce di quanto detto, è chiaro che può rivelarsi estremamente importante sapere come fare ad evitare di ritrovarsi con macchie solari su tutto il corpo.

Macchie solari, come rimediarvi efficacemente

Le macchie solari si verificano in egual misura nelle donne e negli uomini e generalmente tendono a colpire le persone di età superiore ai 60 anni. Ad ogni modo, non è infrequente che a soffrirne sia anche la popolazione che presenta un’età inferiore ai quarant’anni di età. Ad esporre al rischio, c’è sicuramente una reiterazione di abitudini. Tra queste c’è ad esempio un’eccessiva esposizione al sole come anche la mancata applicazione della crema solare.

Alla luce di quanto detto, comunque, è importante sapere che grazie ad alcuni rimedi naturali è possibile dire addio al problema in esame e ritrovare una pelle praticamente perfetta. Tra i più efficaci, c’è senza ombra di dubbio il limone. Si tratta, nello specifico, di un alimento in grado di sbiancare le macchie solari in maniera del tutto naturale e soprattutto senza fatica.

Tutto ciò che dovete dare è prendere metà limone e cospargervi un po’ di sale. Strofinatelo in maniera accurata sulla pelle interessata dalle macchie. Trascorso almeno un minuti, risciacquate con acqua tiepida. Si consiglia di ripetere il procedimento tutti i giorni, per qualche settimana: i risultati saranno strabilianti!

Un altro rimedio da provare è sicuramente la farina d’avena. Questa, se abbinata allo yogurt, può condurre a risultati davvero soddisfacenti in presenza di macchie solari sulla pelle. Tutto ciò che dovete fare in questo caso è mescolare un cucchiaio di farina d’avena all’interno di un vasetto di yogurt bianco.

Fatto ciò, distribuite il composto sul viso e lasciate in posa per una decina di minuti. Trascorso il tempo necessario, eliminate i residui con acqua corrente, et voilà: la pelle apparire luminosa e le macchie meno evidenti. In ultima analisi, è da citare anche il latte che risulta essere particolarmente efficace nella lotta alle macchie solari. In particolare, grazie alla presenza di acido lattico pare sia in grado di schiarire il melasma, nel giro di poche settimane.