Prova la Dieta olistica e cambierai per sempre: le regole da seguire e un esempio di menù settimanale

Per una forma fisica smagliante senza trascurare il benessere psicologico c’è l’approccio alla dieta olistica: ecco di cosa si tratta.

Non una parte del tutto, ma una visione che vede l’essere umano nella sua interezza verso un benessere fisico e psicologico. Una condizione che fa sta bene il fisico e la mente, quella che si prefigge il metodo olistico applicato all’alimentazione. Non si può soffrire per stare bene, ma bisogna intraprendere un percorso che possa farci star bene senza problemi.

I principi chiave della dieta olistica sono quelli che prevedono una dieta ben bilanciata con alimenti scelti con consapevolezza. Un modo di interpretare il cibo non come un mezzo, ma come parte di tutto un processo che può essere reso perfettamente funzionante. Il processo vitale è quello da preservare, studiare nei minimi dettagli. La dieta olistica prevede l’esclusione di tutti quegli alimenti che siano passati per processi di raffinazione più o meno particolare.

Alimentazione sana e prodotti a KM 0: ecco come funziona l’approccio alla dieta olistica

Si prediligono, così, alimenti sani come frutta e verdura che devono essere non trattati. Insomma dalla terra alla tavola, senza manipolazioni. No a cibi scatolati, imbustati che sono pieni di additivi, coloranti, grassi idrogenati e non fanno bene al pianeta per costi di produzione, trasporto e inquinamento.

Per questo bisogna prediligere grani antichi, non raffinati, anche le farine devono essere integrali. Non devono mani mancare frutta e verdura di stagione da accompagnare a carboidrati e proteine preferibilmente vegetali.

La dieta deve favorire il minimo dispendio di materie prime, risorse della terra. Non bisogna quindi avere un impatto negativo importante sul pianeta. Gli alimenti devono costare poco in ordine di inquinamento ed emissioni dannose. Ad una dieta così pensata va aggiunta una costante attività fisica all’aperto, che deve aprire la mente e ispirare. Infatti, lo sport va necessariamente associato alla meditazione.

Importante bere tanta acqua e seguire il proprio corpo in questo cammino che vuole migliorare la propria resistenza nonché forza e forma fisica e allo stesso tempo deve rendere consapevoli nel rispetto della natura.

Un meccanismo che alterna alimentazione bilanciata e che favorisce l’economia del km zero a tanta attività fisica e riflessione. Lo scopo è proprio quello di ridurre lo stress prendendosi cura approfonditamente del nostro corpo, nella piena consapevolezza delle fonti disponibili del pianeta.