Quanto ti costa tenere gli elettrodomestici di casa accesi? Il calcolo è spaventoso

Avere gli elettrodomestici accesi grava molto in bolletta, ma esattamente quanto ci costa in bolletta? non te lo aspetteresti mai

La situazione finanziaria in Italia è ancora precaria per via dell‘inflazione che non tende a diminuire. I prezzi continuano a lievitare mentre gli stipendi rimangono i medesimi. Purtroppo a farne la spesa sono soprattutto le famiglie più precarie, che faticano ad arrivare a fine mese. Sappiamo bene che ad aumentare di prezzo sono stati i beni e i servizi di prima necessità, come beni alimentari e bollette.

Per fortuna sia lo Stato che l’INPS mettono a disposizione dei più bisognosi aiuti e agevolazioni tramite bonus e indennità. Tra quelli più gettonati c’è sicuramente la Carta Acquisti, caricata di 80 euro ogni due mesi, con la quale si possono pagare anche le bollette oltre a fare la spesa. Un’altra card su cui c’è molto attesa c’ò la Carta Risparmio Spesa, caricata una tantum di 382 euro. Purtroppo questi bonus non sono destinati a tutti ma solo a chi non supera un tetto massimo di ISEE.

Quanto costano gli elettrodomestici accesi in casa?

Tutte le altre famiglie che si trovano comunque in difficoltà, devono mettere in pratica accortezze e accorgimenti per poter risparmiare. Quello che maggiormente grava in bolletta sono gli elettrodomestici. Tra quelli più energivori c’è sicuramente la lavatrice, che viene usata a cadenza quasi quotidiana. Ma anche la lavastoviglie e il forno elettrico, per non parlare del condizionatore in estate.

Accendere il climatizzatore spesse volte è indispensabile, soprattutto nella fascia oraria più calda della giornata. Bisogna però usarlo con consapevolezza, perché il divario della temperatura esterna e interna non deve essere molto alto. Non tutti sanno che gli elettrodomestici consumano anche in standby, ma quanto costa averli accesi in casa?