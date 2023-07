Rompicapo visivo per occhi di falco | Trova tutti i volti nascosti nell’immagine: hai solo 30 secondi

Se pensi di avere una vista davvero ottima e che nessun test visivo possa metterti in difficoltà, prova con questo: hai mezzo minuto

Avere una vista a prova di falco è una qualità non da poco: poter vedere nel giro di pochi secondi ogni dettaglio di un’immagine o di un documento di testo che ci viene messo davanti ci protegge anche da eventuali truffe. Pensiamo a quante volte sentiamo di persone truffate poiché, nel firmare un determinato contratto da mille pagine e tantissime clausole, non hanno letto proprio quella che li ha fregati. Se quindi vuoi mettere alla prova i tuoi occhi, guarda quest’immagine.

Hai di fronte a te come una polaroid, sulla quale è disegnata quella che sembra la parte finale di un ramo di una pianta fiorita. Si notano infatti foglie, fiori e piccoli rami ma, in realtà, tra quella natura ci sono nascosti dei volti, che proprio in questo momento ti stanno fissando in attesa che tu li trovi tutti. Hai solo 30 secondi, sei pronto? Via al tempo!

Ecco la soluzione

Il primo volto si trova in alto a sinistra, dove c’è quel fiore simile a un tulipano, dal fusto alto e stretto che ricorda la forma di un calice di prosecco. Sulla sua parte sinistra si può intravedere il profilo di un uomo, stessa cosa che si vede nel fiore tutto a destra, quello aperto e più ampio di tutti, se lo si guarda proprio nella sua parte centrale.

Il terzo è invece tra il fiore aperto che abbiamo appena detto e la foglia sottostante: si nota il profilo di un uomo con il naso, la bocca ed addirittura gli occhiali, sullo sfondo rosa dell’immagine. Proseguendo, continuiamo a scendere e guardiamo la foglia di cui si vede il lato posteriore, quella che punta verso l’alto: anche qui si intravede un viso.

Gli ultimi due sono molto nascosti e si trovano praticamente all’attaccatura dei rami e delle foglie, molto in basso: questi sono in assoluto i due più piccoli e non è facile scovarli. Di fatto, quindi, i volti presenti in questo ramoscello fiorito sono ben 6! Se sei riuscito a vederli tutti, significa che la tua vista è davvero ottima e niente può fermarti. Se però hai fatto fatica non ti devi scoraggiare: anche questo è solo esercizio e vedrai che, facendo sempre più test, migliorerai subito.