Body positivity, scopri che rapporto hai con il tuo corpo e come migliorarlo

Cerca di comprendere qual è il rapporto che hai con il tuo corpo e la sua forma, così che tu possa migliorarlo e stare sempre meglio

Per quanto razionalmente ognuno di noi possa comprendere qual è la forma del proprio corpo e possa valutarla in relazione alla sua salute, quindi capendo se c’è bisogno di prendere o di perdere peso oppure se è sano così com’è, in realtà il rapporto che si ha con il proprio corpo prescinde dalla sua forma e dal suo peso. Si tratta infatti di un equilibrio psicologico molto delicato, al quale concorre una molteplicità di fattori.

Sicuramente influisce l’ambiente in cui si è inseriti, poiché se si è circondati da persone eccessivamente focalizzate sulla magrezza, sulla fisicità o sulla quantità di muscoli si sarà inevitabilmente portati a valutarsi secondo questi criteri. C’entra poi la nostra autostima, il rapporto con sé stessi e con i propri limiti: ecco però, per chi ha un rapporto conflittuale con sé stesso, come lo si può migliorare.

Come migliorare il rapporto con il proprio corpo

Innanzitutto, è importante guardarsi e capire quali sono i punti critici e i punti di forza, cercando di essere il più onesti possibile e tralasciando qualsiasi giudizio esterno. Se si individuano delle criticità, ci si può provare a lavorare mediante la palestra, la terapia o la dieta, accettando ed esaltando quelli che però sono i pregi: ricordiamoci sempre che il nostro corpo è la nostra casa, che è unico e che dobbiamo prendercene cura anche volendogli bene.

Inoltre, è importante parlare del proprio corpo con parole dolci: per quanto possa sembrare un esercizio sterile, se quando ci si riferisce alle proprie cosce muscolose le si definisce “grosse”, provare a chiamarle “forti” sposterà il focus della vostra attenzione non tanto sull’estetica, quanto più sulla funzionalità.

Importante è anche dedicargli del tempo mediante l’allenamento e la cura estetica, che ci fanno sentire bene: essendo unico e speciale, proprio come una casa, anche il corpo richiede le sue attenzioni. Fate le visite che richiede, ascoltate i suoi segnali e non sottovalutate qualsiasi problematica che vi si possa presentare davanti, psicologica o fisica. Migliorare il rapporto con sé stessi significa anche dare al proprio corpo l’importanza che ha: se i capelli, il trucco e l’estetica potranno cambiare, il nostro corpo resterà con noi fino all’ultimo giorno.