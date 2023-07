Ciglia con effetto laminazione senza spendere soldi: i trucchi per ottenerla naturalmente

L’effetto laminazione alle ciglia va molto di moda ma può costare davvero molto: alcuni rimedi naturali per riuscire ad ottenerla a costo zero

Come in tantissimi sicuramente avranno già notato, la laminazione alle ciglia va davvero molto di moda, ma questa può avere un costo davvero oneroso: ecco come avere ciglia lunghe e belle grazie ad alcuni ingredienti naturali.

Tra i tantissimi metodi naturali che si possono utilizzare per rendere le proprie ciglia più belle e forti vi sono diversi oli. Questi risultano essere davvero ottimi e soprattutto nutrienti e rinforzanti. Chiaramente non tutti gli oli vanno bene per tale scopo e ve ne sono alcuni più adatti di altri. Sul web e negli store specializzati ne esistono davvero di tantissime tipologie, ma qual è quello giusto? Di seguito, ne saranno elencati alcuni che risultano essere utili a raggiungere tale scopo.

Ciglia con effetto laminazione: ecco gli oli da utilizzare e spendere poco

Tra gli oli in commercio per rendere le ciglia più forti, forse quello maggiormente utilizzato è l’olio di ricino. Questo è spremuto a freddo ed è molto utilizzato in India. L’utilizzo è davvero facile, infatti, basterà utilizzare uno scovolino, magari di un mascara che non si usa più oppure terminato, immergerlo nell’olio, eliminarne l’eccesso ed applicarlo sulle ciglia.

Tale metodo va usato ogni sera prima di recarsi a letto. Chiaramente bisogna avere pazienza ma probabilmente dopo qualche settimana si vedranno i primi risultati.

Oltre all’olio di ricino, ormai famosissimo, ve ne sono anche tanti altri che possono aiutare ad avere un risultato davvero incredibile. Un altro ingrediente da poter utilizzare è l’olio di cocco. Anche questo, infatti, risulta essere davvero ottimo grazie alla presenza di antiossidanti; in più questo ingrediente può essere utilizzato anche sui capelli. Ne basteranno pochissime gocce, al massimo cinque, e l’olio dovrà essere massaggiato sulle ciglia con molta delicatezza.

Forse nessuno l’avrebbe mai pensato ma anche l’olio d’oliva risulta essere un vero toccasana per rinforzare le ciglia. Basterà applicarlo poco prima di recarsi a letto e il gioco e fatto.

Infine, vi è il tuorlo d’uovo che, grazie alle proteine, rende le ciglia più lunghe in poco tempo. L’utilizzo è davvero facile, infatti, basterà sbattere l’ingrediente fino a che questo non sia cremoso e poi mettere un po’ sulle ciglia. In questo caso, però, va risciacquato dopo 60 minuti.