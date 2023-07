Non l’avresti mai detto ma il dentifricio è molto utile nella pulizia della casa: resterai senza parole

Forse non tutti lo sanno, ma il dentifricio oltre ad essere utile per lavare i denti, serve anche a tante altre cose: ecco cosa pulire con questo ingrediente

Come in molti sicuramente già sapranno, alcuni ingredienti utilizzati per uno specifico scopo, in realtà, possono essere utili anche per altro e tra questi vi è il dentifricio: ecco cosa c’è da sapere in merito e come usarlo al meglio.

Qualcuno potrebbe pensare che il dentifricio sia utile solamente per lavare i denti ma in realtà non è affatto così. Questo semplice ingrediente che tutti hanno in casa consentirà di ripulire molte cose che sembrano essere perdute per sempre, molto probabilmente tanti usi del dentifricio in molti non lo conoscono.

Dentifricio: altri modi poco noti per utilizzarlo

Il primo di questi riguarda il cellulare. Molto spesso questo si graffia e al di la dell’estetica, potrebbe rovinarsi ulteriormente. Ma basterà usare un po’ dell’ingrediente in questione sullo schermo mediate un panno e si vedrà la differenza.

Se in casa si hanno CD oppure DVD allora, mediante il medesimo sistema di prima, si potranno eliminare i graffi da questi due oggetti. Quest’altro rimedio forse è già più noto dal momento che sta spopolando sul web ovvero utilizzare il dentifricio per la pulizia delle scarpe.

Se sui mobili di legno vi sono macchie d’acqua allora il dentifricio può essere davvero utile per dire addio gli aloni.

Ma non finisce di certo qua, perché il dentifricio sarà perfetto anche per altri scopi. Non molti lo sanno, ma vi è anche la possibilità di pulire le unghie mediante il dentifricio. Queste appariranno molto pulite e soprattutto davvero morbide. Se si hanno bimbi in casa potrebbe capitare che questi scrivano sui mobili con i pennarelli indelebili, ma niente paura! Perché anche qui il dentifricio può essere d’aiuto.

Quando si cucina spesso si utilizzano diverse spezie come aglio e cipolla che lasciano un pessimo odore sulle mani. Basterà strofinare un po’ di dentifricio sulla cute e il gioco è fatto.

Anche i tasti del pianoforte possono essere sbiancati mediante questo semplice ingrediente e se si ha una gomma sui capelli questa può essere eliminata mendante spazzolino e dentifricio. La pratica richiederà un po’ di tempo ma ne vale la pena.

Infine grazie al dentifricio anche le odiate macchie sui capi d’abbigliamento spariranno. Basterà strofinare un po’ di prodotto sul capo interessato e il gioco è fatto.