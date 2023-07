Gli uomini di questi segni zodiacali sono i più ‘mammoni’ in assoluto

Soprattutto nel nostro Paese, essere “mammoni” è molto comune. Soprattutto per questi segni zodiacali: sono loro che non recidono il cordone ombelicale

“Viva la mamma perché se ti parlo di lei, non sei gelosa” cantava Edoardo Bennato. Sì, ma fino a un certo punto. Ok essere affezionati alla mamma, ma, come in ogni cosa, non bisogna esagerare. E, invece, c’è chi esagera. Uomini, soprattutto. Questa caratteristica, spesso contestata, dipende dal segno zodiacale sotto cui si è nati: ecco quali sono i più mammoni.

Non mancano i casi di coppie che sono scoppiate per via di una presenza troppo invadente della suocera. La mamma di lui (soprattutto), ma anche di lei, che si permette ingerenze di ogni tipo. E, cosa ancor più pesante per taluni, che va a vivere insieme alla coppia. Una causa molto comune di problematiche.

In generale, senza sfociare in questioni di natura psicologica, con implicazioni che affondano le proprie radici in complessi giovanili, ci sono persone (uomini soprattutto) che hanno un rapporto un po’ troppo stretto, quasi morboso, con la madre. Tutto ciò dipende dal segno cui appartengono: scopriamo quali sono i più mammoni dell’intero Zodiaco.

I segni zodiacali più mammoni

Le persone maggiormente mammone sono, solitamente, le più capricciose e viziate. E, quindi, immature. Tra queste, in termini generali, possiamo senza dubbio inserire il segno dell’Ariete, che in quanto a capricci non si fa mancare nulla. E, si sa, la mamma tendenzialmente tende ad accontentarci, a non considerare i nostri difetti. Però a un certo punto si deve pur crescere…

Nell’ideale podio che stiamo costruendo, un posto non può che occuparlo anche il Sagittario. Gli appartenenti a questa costellazione sono molto permalosi, si offenderanno molto facilmente e terranno il broncio. Un retaggio di quando erano piccoli e piagnucolavano un po’, ottenendo ciò che volevano dalla mamma. Ma una donna che dev’essere anche una partner non può certo accontentarli su tutto. E così iniziano i problemi.

Non deve affatto sorprendere, poi, la presenza del Leone. Perché se è vero che parliamo di uno dei segni più forti e decisi dello Zodiaco, con una leadership innata, è anche vero che parliamo, solitamente, di persone molto vanitose ed egocentriche. Al Leone piace stare al centro dell’attenzione e nessuno come la mamma riesce a farci stare sul palmo di una mano.

Infine, il segno del Toro. Anche in questo caso, parliamo di un segno molto forte e deciso, ma, allo stesso tempo, molto attaccato a tradizioni e famiglia. Quindi, le vicende che riguardano gli affetti vengono prima di tutto. In parole povere: se la mamma chiama, risponderanno sempre e comunque, anche se è l’anniversario di nozze e si ha in programma una cenetta romantica. Le conseguenze sul rapporto di coppia sono ovvie.